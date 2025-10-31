Při vaření se v Mladé Boleslavi těžce popálilo dítě: Zasahoval vrtulník

31. října 2025
V pátek večer zasahovala jednotka záchranářů v centru Mladé Boleslavi. Na místě se vážně popálilo dítě. Podle mluvčího policie Pavla Truxy k zranění došlo zřejmě během vaření. O případu jako první informoval server Novinky.

K nehodě došlo v ulici Jana Palacha. Jak serveru Novinky potvrdil mluvčí středočeských policistů Pavel Truxa, policie na místě pomáhala se zajištěním dopravní situace při přistání vrtulníku. Dítě se zřejmě popálilo při vaření.

S odkaze na mluvčího záchranářů Marka Hylebranta vážně popálené dítě záchranáři letecky transportovali do vinohradské nemocnice v Praze.

