Mercedes se zřítil z mostu do Sázavy: Řidička měla obrovské štěstí
V Kácově na Kutnohorsku se ve čtvrtek 30. října odpoledne zřítil osobní vůz z mostu do řeky Sázavy. Mercedes s cizí registrační značkou prorazil zábradlí a skončil na střeše. Řidička měla obrovské štěstí – vyvázla jen s lehkým zraněním.
K nehodě došlo v odpoledních hodinách. Žena za volantem dostala na mostě smyk a prorazila zábradlí, které odděluje komunikaci od řeky. Vozidlo se po pádu převrátilo na střechu a skončilo zhruba čtyři metry od břehu.
Na místě okamžitě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému. „Krátce po půl čtvrté sjel osobní automobil do řeky. Na místě zasahují profesionální jednotky z Kutné Hory a Zruče nad Sázavou. Řidič byl předán do péče záchranné služby,“ uvedli hasiči na síti X.
Žena byla při vědomí a utrpěla jen lehčí poranění. Záchranáři ji po ošetření převezli na ortopedii do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Policie potvrdila, že dechová zkouška na alkohol u ní byla negativní.
Mercedes vyprostili hasiči pomocí těžké techniky. Vozidlo bylo vyzvednuto na silnici a odtaženo. Dopravní policisté nyní vyšetřují přesné příčiny a okolnosti nehody.
