Mercedes se zřítil z mostu do Sázavy: Řidička měla obrovské štěstí

Mercedes prorazil zábradlí a skončil v řece.
Mercedes prorazil zábradlí a skončil v řece.
Mercedes prorazil zábradlí a skončil v řece.
Mercedes prorazil zábradlí a skončil v řece.
Mercedes prorazil zábradlí a skončil v řece.
Autor: sgr - 
31. října 2025
10:32

V Kácově na Kutnohorsku se ve čtvrtek 30. října odpoledne zřítil osobní vůz z mostu do řeky Sázavy. Mercedes s cizí registrační značkou prorazil zábradlí a skončil na střeše. Řidička měla obrovské štěstí – vyvázla jen s lehkým zraněním.

K nehodě došlo v odpoledních hodinách. Žena za volantem dostala na mostě smyk a prorazila zábradlí, které odděluje komunikaci od řeky. Vozidlo se po pádu převrátilo na střechu a skončilo zhruba čtyři metry od břehu.

Na místě okamžitě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému. „Krátce po půl čtvrté sjel osobní automobil do řeky. Na místě zasahují profesionální jednotky z Kutné Hory a Zruče nad Sázavou. Řidič byl předán do péče záchranné služby,“ uvedli hasiči na síti X.

Žena byla při vědomí a utrpěla jen lehčí poranění. Záchranáři ji po ošetření převezli na ortopedii do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Policie potvrdila, že dechová zkouška na alkohol u ní byla negativní.

 Mercedes vyprostili hasiči pomocí těžké techniky. Vozidlo bylo vyzvednuto na silnici a odtaženo. Dopravní policisté nyní vyšetřují přesné příčiny a okolnosti nehody.

Video  Zrádné počasí. Řidička dostala smyk, skončila v lese  - Policie ČR
Video se připravuje ...

Mercedes prorazil zábradlí a skončil v řece.
Mercedes prorazil zábradlí a skončil v řece.
Mercedes prorazil zábradlí a skončil v řece.
Mercedes prorazil zábradlí a skončil v řece.
Mercedes prorazil zábradlí a skončil v řece.

Témata:
mercedesřidičkařekastřechahasičiautonehodaštěstíFakultní nemocnice Královské Vinohradyokres Kutná HoraZruč nad SázavouzábradlíMercedes-BenzautomobilSázavanehodaXzraněníKutná HoraKácov
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud