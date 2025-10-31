Poslední říjnový den je pro mnohé lidi po celém světě příležitostí k převlékaní do kostýmů, pojídání sladkostí a sledování strašidelných filmů. Ale jak dokazují ty nejhrozivější halloweenské vraždy, může se tento svátek změnit z hrůzného na příliš reálný...
Nejmrazivější halloweenské vraždy: Od sladkostí s kyanidem po vraha se smajlíkem na tváři
1.Dívku uškrtili věšákem na šaty.
Lawrence Bittaker a Roy Norris známí jako zabijáci nářadím měli na svém kontě již čtyři brutálně usmrcené dívky. Na Halloween roku 1979 si našli svou další a poslední oběť, šestnáctiletou Shirley Ledfordovou.
Dívka se po večírku v kalifornském Burbanku rozhodla jet domů stopem. Shodou neštastných náhod ji do své dodávky nabrali dva vrazi, kteří Ledfordovou znásilnili, brutálně zmlátili kladivem, kleštěmi zkroutili prsa a nakonec ji uškrtili.
Nejmrazivějším důkazem byla videonahrávka z průběhu vraždy, kterou Norris s Bittakem pořídili. Při soudním líčení se brutální nahrávka pustila porotcům. Ti seděli v šoku a mnohé dohnala k slzám. Bittaker byl odsouzen k smrti, Norris si stále odpykává doživotní trest.
2.Syna otrávil kyanidem
Roku 1974 šel osmiletý Timothy O'Bryan se svým otcem koledovat do Deer Parku v Texasu. Pozdě večer ale chlapec zemřel – zabil ho kyanid napěchovaný do cukrových bonbónků.
Nejvíc šokující nebylo to, jak zemřel, ale kdo ho zabil. Vyšetřovatelé zjistili, že chlapce zavraždil jeho vlastní otec Ronald O'Bryan. Ten synovi povolil, aby před spaním snědl část svého úlovku z koledy. Vybral si bonbony Pixy Stix. Po chvíli si hoch začal stěžovat na podivně hořkou chuť, začal mít bolestivé křeče a silně zvracel. Poté zemřel.
Ronald měl dle dostupných informací sladkost napustit kyanidem. Vyšetřovatelé zjistili, že byl otec hluboce zadlužený a smrt svého syna chtěl využít k vyplacení životní pojistky. Následující rok Ronalda O'Bryana shledali vinným z vraždy a odsoudili ho k trestu smrti.
3.Mrtvého mladíka našli v kostýmu
Nikdo neví, kdo je zabiják se smajlíkem na tváři – a zda vůbec existuje. O halloweenské vraždě jednadvacetiletého Chrise Jenkince je i po letech známo jen málo podrobností. Někteří se domnívají, že se stal jednou z obětí zmíněného šílence.
Mladík v roce 2002 vyšel se svou přítelkyní koledovat v kostýmu amerického indiána. Krátce po půlnoci ale bez jakýchkoli stop zmizel. Tělo nalezli až o čtyři měsíce později v řece Mississipi. Podle vyšetřovatelů měl stále na sobě svůj halloweenský kostým. Co se mu však stalo?
Policie se nejprve domnívala, že se Jenkins opil a spadl do řeky. Jeho rodiče měli pochybnosti, domnívali se, že zemřel rukou sériového vraha, někoho, kdo se zaměřuje na dobře vypadající vysokoškoláky. Média začala spekulovat, že šlo o vraždu a spáchal ji, jak mu začali novináři říkat, vrah se smajlíkem na tváři.
Po důkladném prozkoumání případu detektivové předložili dostatek důkazů, které změnily původní kvalifikaci na vraždu. V souvislosti se smrtí mladíka nebyl dosud nikdo obviněn.
4.Vrah byl bratr prezidenta?
O Halloweenu roku 1975 rodiče na svém pozemku nalezli svou brutálně zavražděnou patnáctiletou dceru. Vražda, která se odehrála v bohaté čtvrti Belle Haven v Greenwichi, okamžitě vyvolala pochybnosti, rodina z vraždy podezřívala svého dospívajícího souseda Michaela Skakela.
Marthu Moxleyovou nalezli pod stromem na zahradě, byla umlácená a zraněná golfovou holí do takové míry, že se železná a drahá hůl roztříštila na kusy. Když vyšetřovatelé prohledávali místo činu, našli na pozemku Skakela odpovídající golfové hole stejné značky.
Michael Skakel je synovec manželky Roberta Kennedyho, mladšího bratra bývalého a zavražděného prezidenta Johna F. Kennedyho. Skakel později přiznal, v den její smrti vylezl na strom před okno dívčiny ložnice, kde poté masturboval.
Samotné spáchání vraždy ale nikdy nepřiznal. Pro nedostatek důkazů je Michael dodnes na svobodě. Rodina Marthy Moxleyové ale přesto věří, že je právě on vinen z halloweenské vraždy ve čtvrti Belle Haven.
5.Oběť vyfotila vlastní smrt.
Tvrdil, že je nevinný. Vrah Joseph Evans Jr., který na Halloween v roce 2005 zastřelil a následně upálil fotografku Teresu Halbachovou.
Halbachová byla fotografkou na volné noze. Lokální prodejna automobilů ji 31. října požádala, aby vyfotografovala vozidla v domě Stevena Averyho ve Wisconsinu. Podle výpovědí se Halbachové na pozemek nechtělo.
I přesto o týden později vyšetřovatelé objevili její ohořelé ostatky ve spáleništi na Averyho pozemku. Halbachové auto bylo pokryto krví, přičemž v Stephenově přívěsu nalezli i její náhradní klíče.
Usvědčit halloweenského vraha ale ani tak nebylo vůbec jednoduché. Avery tvrdil, že je nevinný a vraždu někdo narafičil. Předtím si odseděl 18 let ve vězení za znásilnění, které nespáchal. I přesto si Stephen prozatím odpykává doživotní trest.
6.Tělo skončilo v odpadcích
Halloween ve městě Fond du Lac ve Wisconsinu byl v 70. letech velmi váženou a uznávanou událostí. To se změnilo, když v roce 1973 zavraždil jeden ze sousedů devítiletou dívku, která koledovala.
Lisa Ann Frenchová se toho dne převlékla za tulačku a vydala se na koledu. Když zaklepala na dveře tehdy 25letého Geralda Tumera, pozval ji dál. Následně ji odvedl do své ložnice, kde ji sexuálně napadl a zabil. Zločin se snažil zakrýt tím, že holčičku zabalil do pytle na odpadky, který vyhodil. K vraždě se ale následně přiznal.
„Pořád vidím, jak stojíš ve dveřích s tou plstěnou čepicí a záříš z toho, že jsem ti otevřel. Pak vidím, jak se tvá radost v očích mění ve strach, když za tebou dveře zavírám,“ řekl vrah později pro list Chicago Tribune.
Za vraždu dívenky byl Tumer odsouzen k osmatřiceti letům za mřížemi.
7.Otce zastřelili rozhořčení koledníci
Koleda, nebo život. Tak by se dala doslovně popsat vražda jednadvacetiletého Karla Jacksona z newyorského Bronxu, který se postavil skupině teenagerů házející vajíčka. Krátce poté, co slovně napadl rozhořčené koledníky, jeden z nich vytáhl zbraň – a Jacksona střelil do hlavy.
Na Halloween nikdy nechodil ven. „Vždycky říkal, že je to příliš nebezpečné, dokonce i jako teenager. Ale letos chtěl na koledu vzít svého syna,“ řekl pro The New York Times Jacksonův otec. Karl měl podle otce udělat výjimku a vzít svou přítelkyni a jejich devítiletého syna Clyda na haloweenskou oslavu. Jakmile večírek skončil, jejich auto přepadla skupina teenagerů s vajíčky.
„Myslím, že nám trvalo dva roky, než jsme o tom vůbec začali mluvit, byli jsme naprosto zničeni,“ řekla matka oběti Gloria. Jackson vystoupil ze svého auta a mladistvým slovně vynadal. Poté se vrátil zpět na své místo. Jeden ze skupiny teenagerů avšak vytáhl střelnou zbraň, přistoupil k vozu a mladého otce střelil do hlavy. Stalo se tak 31. října roku 1998.
8.Matka dceru shodila ze schodů.
Vražda jako z hororového filmu se odehrála v rodinném domě v Pensylvánii. V roce 2018 zemřela při pádu ze schodů teprve pětiletá dívenka. První přivolaná hlídka již holčičce nemohla pomoct, přičemž nebylo pochyb o tom, co se jí stalo. Ze schodů ji shodila vlastní matka.
Při oficiálních výslechu se Robinsonová přiznala, že svou dceru bila a vyhrožovala, že ji zavře do sklepa s „bubákem“. I vyšetřovatelé si všimli, že tělíčko nese stopy značného a dlouhodobého týrání. Měla modřiny na rukou, nohou a zádech, bodné rány a stopy po úderech.
Robinsonová také přiznala, že dceru týrala asi rok. Později se doznala i k vraždě. Během pobytu v cele předběžného zadržení matka prý hystericky křičela: „Přála bych si, abych ji nikdy nestrčila ze schodů. Já ji neměla strkat.“ Okresní prokurátor uvedl, že si žádné dítě nezaslouží takové zacházení, a už vůbec ne smrt. „Zlomilo nám to srdce,“ dodal.
9.Vrah dívku týdny znásilňoval
Jedna z nejděsivějších vražd na Halloween se odehrála také v americkém Utahu. Tehdy sedmnáctiletá Laura Ann Aimeová se krátce po skončení večírku setkala se sériovým vrahem Tedem Bundym.
Přestože nejsou známy přesné podrobnosti, bylo zjištěno několik skutečností. Aimová se osudné noci vydala koupit cigarety a téměř měsíc ji nikdo nespatřil. Dívku nalezli nahou v půli náspu u kaňonu American Fork. Byla znásilněna, ubitá a uškrcená. Znepokojivé také bylo, že zemřela pouhý týden předtím, než bylo nalezeno její tělo. To znamenalo, že ji vrah pravděpodobně dlouhou dobu udržoval naživu.
Policie tuto vraždu rychle spojila s řadou dalších zločinů ze stejné doby a přišli na to, že se s největší pravděpodobností jednalo o další z obětí vraha Bundyho. Sériový vrah se k vraždě nikdy výslovně nepřiznal.Video Kulový Blesk: Čarodějnice, feministky a vesničtí burani. Československý Světlonoc rozdělujeVideo se připravuje ...
