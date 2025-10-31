Dohra smrtelné nehody u Povrlů: Řidič měl žloutenku! Záchranáři museli na testy
Na silnici u Povrlů na Ústecku se ve středu 29. října odpoledne čelně střetla dvě osobní auta. Řidička jednoho vozu na místě zemřela, její dcera i druhý řidič byli s vážnými zraněními převezeni do nemocnice. Podle dostupných informací byl řidič nakažený žloutenkou. Záchranáři tak museli podstoupit krevní testy.
Krátce po 12. hodině došlo u obce Povrly k vážné dopravní nehodě. Po čelním střetu dvou osobních vozidel skončilo jedno z nich na střeše mimo vozovku. V havarovaném autě cestovala maminka se svou dcerou. Žena na místě podlehla těžkým zraněním, dcera utrpěla vážná poranění a byla letecky transportována do ústeckého traumacentra. Řidiče druhého vozu s vážným poraněním rovněž převezli do nemocnice. Jak zjistila televize CNN Prima News, zraněný řidič byl nakažený žloutenkou. Zasahující složky IZS tak museli podstoupit krevní testy.
Silnice byla po nehodě několik hodin zcela uzavřena. Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému, včetně hasičů z Ústí nad Labem a Povrlů. Ti pomáhali s vyproštěním zraněných a zajištěním havarovaných vozidel. Na místo přiletěl také vrtulník letecké záchranné služby.
Vyšetřování neštěstí převzali ústečtí kriminalisté. „Vzhledem k rané fázi prověřování případu nebudeme nyní sdělovat bližší informace, abychom neohrozili účel trestního řízení,“ uvedla pro Ústecký deník policejní mluvčí Eliška Kubíčková. Policie však potvrdila, že zahájila trestní řízení pro přečin usmrcení z nedbalosti. Pokud bude viník usvědčen, hrozí mu až osmileté vězení.
Místní upozorňují, že úsek silnice I/62 mezi Povrly a Ústím patří k nejrizikovějším v regionu. Silnice se vine úzkým údolím podél řeky Labe, má ostré zatáčky a omezený rozhled. Letos jde už o druhou smrtelnou nehodu, která se na tomto úseku odehrála. K první došlo 25. dubna, kdy zde zemřel mladý řidič po nárazu do svodidel.
Ten úsek je zcela rovný a jeden z mála, kde se dá předjíždět. Takže ostrá zatáčka za to skutečně nemohla.