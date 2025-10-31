Záhada opuštěného kola z Jesenicka vyřešena: Majitele našli policisté v Polsku
Po majiteli opuštěného elektrokola pátrali od čtvrtečního večera policisté na Jesenicku. Bicykl stál několik dnů v lese poblíž Bělé pod Pradědem, nikdo se k němu nehlásil. Byla obava, že se majiteli mohlo stát něco zlého. To se, naštěstí, nepotvrdilo.
Muže (51), kterému bezprizorní bycikl patří, našli policisté v sousedním Polsku. „Je v naprostém pořádku. Před asi 14 dny se v lese na Jesenicku ztratil, kolo s ostatními věcmi tam nechal a odešel,“ popsala policejní mluvčí Marie Šafářová. Stroj včetně osobních věcí se mu nyní vrátí.
V lese odstavené kolo, ke kterému se několik dnů nikdo nehlásil, vyvolalo obavy, že se jeho majitel dostal do nesnází a potřebuje pomoc. „U kola se našla čepice, rukavice, svačina a košík plný hub,“ uvedla policejní mluvčí Ivana Skoupilová. Po ztraceném pátraly záchranné složky, v pátek odpoledne se záhada vysvětlila.
