Záhada opuštěného kola z Jesenicka vyřešena: Majitele našli policisté v Polsku

Policisté hledají majitele kola, které stálo několik dnů v lese u Bělé pod Pradědem. Obávají se, že se mu mohlo něco stát.
31. října 2025
31. října 2025
Po majiteli opuštěného elektrokola pátrali od čtvrtečního večera policisté na Jesenicku. Bicykl stál několik dnů v lese poblíž Bělé pod Pradědem, nikdo se k němu nehlásil. Byla obava, že se majiteli mohlo stát něco zlého. To se, naštěstí, nepotvrdilo.

Muže (51), kterému bezprizorní bycikl patří, našli policisté v sousedním Polsku. „Je v naprostém pořádku. Před asi 14 dny se v lese na Jesenicku ztratil, kolo s ostatními věcmi tam nechal a odešel,“ popsala policejní mluvčí Marie Šafářová. Stroj včetně osobních věcí se mu nyní vrátí. 

V lese odstavené kolo, ke kterému se několik dnů nikdo nehlásil, vyvolalo obavy, že se jeho majitel dostal do nesnází a potřebuje pomoc. „U kola se našla čepice, rukavice, svačina a košík plný hub,“ uvedla policejní mluvčí Ivana Skoupilová. Po ztraceném pátraly záchranné složky, v pátek odpoledne se záhada vysvětlila. 

bflm psvz ( 31. října 2025 17:49 )

.tg.bb:asi Vas poslechli, už se nasel..

.tg.bb ( 31. října 2025 17:25 )

A co třeba psa Promiňte, musela jsem... Pánovi přeju zdraví a dlouhá léta.

bflm psvz ( 31. října 2025 17:22 )

co zkusit psovoda

.tg.bb ( 31. října 2025 17:16 )

Nejde o Čecha, ale o občana Polska. Pivo Warka a magnezium polské provenience. Ale strach o (nejspíše) pána je oprávněný, nevypadá to dobře.

