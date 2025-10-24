V nádrži na Třebíčsku našli mrtvolu: Případ vyšetřuje policie

Ilustrační foto.
Ilustrační foto.  (Autor: HZS Pardubického kraje)
Autor: ČTK - 
24. října 2025
20:39

Při pátrání po pohřešovaném muži u nádrže Markovka na Třebíčsku v pátek našla policie ve vodě mrtvolu. Bude zjišťovat totožnost zemřelého. Uvedla to policejní mluvčí Jana Kroutilová.

V lokalitě byli policisté opakovaně kvůli muži, který je pohřešovaný přes dva roky. Mluvčí uvedla, že další informace k případu policie zveřejní, až to bude možné.

