V nádrži na Třebíčsku našli mrtvolu: Případ vyšetřuje policie
Při pátrání po pohřešovaném muži u nádrže Markovka na Třebíčsku v pátek našla policie ve vodě mrtvolu. Bude zjišťovat totožnost zemřelého. Uvedla to policejní mluvčí Jana Kroutilová.
V lokalitě byli policisté opakovaně kvůli muži, který je pohřešovaný přes dva roky. Mluvčí uvedla, že další informace k případu policie zveřejní, až to bude možné.
Video Zfetovaný chlap rozházel na hřišti 120 tisíc! Poctivec volal policii, on si peníze vzal zpět a v klidu odešel
Video se připravuje ...
Témata:
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.