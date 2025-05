Zákazy nepomohly? Policie na Třebíčsku řeší případy otravou HHC

„Konkrétně se jednalo o látku HHC-I (sušinu nezjištěné rostlinné látky), která je deklarovaná jako syntetická marihuana. Intoxikovaní lidé byli převezeni do nemocničního zařízení k následnému ošetření. Věc je v současné době v prověřování,“ uvedl Hron.

Produkty s obsahem HHC se na trhu vyskytovaly zejména v podobě cukrovinek, gumových medvídků či sušenek. Prodávali se i v automatech. „Případů za rok, co se to zakázalo, moc nemáme. Ale není vůbec vyloučené, že to někdo (dřív) nakoupil a má to doma,“ dodal k dostupnosti zakázaných produktů Hron. Před zákazem prodeje byly výrobky s HHC označované jako sběratelské předměty.