Vyšetřování vraždy Fabiánka (†8): Kriminalisté přehrabují skládku

Autor: sgr - 
24. října 2025
11:40

Vyšetřování smrti chlapečka z Güstrowa nabírá na obrátkách. Podle německých médií chlapce někdo ubodal. Německá policie se ve čtvrtek zaměřila na skládku nedaleko města Karow, kde desítky kriminalistů v ochranných oblecích systematicky prohledávají odpad. Úřady spojitost akce s případem potvrdily.

Vyšetřovatelé  pokračují v rozsáhlém pátrání po důkazech, které by mohly objasnit brutální vraždu malého Fabiana. Policie ve čtvrtek 23. října uzavřela prostor průmyslové skládky v Karowu, kam dorazily desítky příslušníků pořádkové policie. V hale místní firmy ručně přebírali hromady odpadu a hledali možné stopy.

Mluvčí státního zastupitelství v Rostocku Anne Neumerkelová pro německý deník Bild potvrdila, že zásah s případem souvisí: „Existuje spojitost mezi prohlídkou skládky a vyšetřováním vraždy Fabiana,“ uvedla. Podrobnosti ale odmítla upřesnit.

Kriminalisté se zaměřují na předměty spojené s činem a na možné části oděvu patřící oběti či pachateli. Spekuluje se, že chlapec měl být usmrcen bodnými ranami, ale státní zastupitelství tuto informaci zatím nepotvrdilo.

Už na začátku týdne policisté prohledávali hnojiště u kravína v obci Reimershagen, vzdálené asi 12 kilometrů od místa, kde bylo tělo nalezeno. Fabian byl pohřešován od 10. října, kdy ho matka Dorina L. nahlásila jako nezvěstného. O čtyři dny později jeho tělo objevila bývalá přítelkyně jeho otce při procházce u rybníka poblíž Klein Upahlu. Podle vyšetřovatelů bylo okolí nálezu ohořelé.

Město Güstrow se mezitím připravuje na společné rozloučení. Na 30. října je naplánován veřejný smuteční obřad v tamním farním kostele, kde budou čteny dopisy a e-maily od lidí z celého Německa vyjadřujících rodině podporu a soucit.

