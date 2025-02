Otec chtěl dceru (16) přinutit ke svatbě v Sýrii: Únosce chytila pražská policie

Německé státní zastupitelství vyšetřuje dva muže, kteří podle ní unesli 16letou dívku z Erfurtu do Prahy, odkud ji chtěli dostat do Sýrie a nuceně provdat. Česká policie v hlavním městě zadržela otce a dceru, 46letý muž by měl být nyní vydán do Německa.