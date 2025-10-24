Policisté dopadli zvrhlého chirurga: Penisy operoval v autě
Thajská policie se zabývá velmi neobvyklým případem. Jednapadesátiletý muž poskytoval ze svého auta genitální chirurgické zákroky pro muže. Konkrétně šlo například o zvětšení penisu a nebo vkládání implantátů. Své služby muž propagoval na Tiktoku.
Byla to právě reklama na sociálních sítích, která policisty dostala na stopu falešného chirurga. Pittaya Moolin na internetu působil pod jménem Chang Yai Modify. Policie proto připravila utajenou operaci a vydala se mobilního operatéra zadržet. Policista v přestrojení pózoval jako potenciální zákazník. Když se s lékařem domluvil, sklapla past.
Policie v mužově autě našla 189 genitálních implantátů všech možných tvarů od kuliček, až po srdíčka. Ve voze měl také anestetika, skalpely, šití a další chirurgické vybavení. Muž se na místě přiznal, že není vystudovaný chirurg a zákroky prováděl čistě jen kvůli přivýdělku. Prováděl obřízky, zvětšení penisu a vkládání implantátů.
Za každý implantát si účtoval v přepočtu necelých 700 korun. Za odstranění předkožky požadoval v přepočtu lehce přes 3 tisíce korun a za zvětšení penisu skoro 7 tisíc korun. „Tahle práce mě zaujala, takže jsem si to nastudoval a začal to dělat pro vedlejší příjem. Dělal jsem to zhruba rok,“ řekl Pittaya podle deníku Daily Mail.
Policie falešného chirurga obvinila z provádění zdravotních zákroků bez platného osvědčení. Hrozí mu až tři roky ve vězení a pokuta ve výši v přepočtu více než 19 tisíc korun. „Implantáty a operace na zvětšení penisu jsou velmi nebezpečné. Hrozí u nich velké riziko otoků a infekcí a mohou způsobit i trvalou erektilní dysfunkci,“ varovali policisté.
