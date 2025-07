Cyklistka v Kolíně vybržďovala kamion! Na šoféra vytasila »fakáč«

Už několik dní koluje na sociálních sítích video natočené v ulicích Kolína. Cyklistka zde vybržďuje kamion, šoféra si při tom natáčí na kameru! Co incidentu předcházelo, není dosud zřejmé. Žena v každém případě hazardovala se životem.

Záznam s největší pravděpodobností pochází z ulice Jaselská. Naštvaná žena zde začala nebezpečně kličkovat před kamionem.

„S kamionem jsem musel složit 5 palet ve městě. K firmě vede zákaz mimo zásobování a poté úplný nad 16 tun, ale jak se říká, náš zákazník, náš pán,“ napsal autor videa do popisku.

Cyklistka na kole začala šoféra nahrávat. Jak autor videa dodal, chvíli předtím na něj žena křičela, že na místě nemá co dělat. S mužem se nakonec rozloučila ve velkém stylu... Vytaseným prostředníčkem.

„Ona si asi neuvědomuje, že jedinej, kdo porušuje nějakej předpis, je ona s tím telefonem v ruce,“ napsal v komentářích pod videem jeden z uživatelů sociální sítě TikTok. „Neházejte všechny cyklisty do jednoho pytle... bůhví co tomu předcházelo, asi to nebylo jen tak kamerování. Ale měla se soustředit na cestu, skoro vůbec nešlapala, ani nekoukala před sebe,“ uvedla další.