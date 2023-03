Žena (†28) střílela v křesťanské škole: Zabila tři malé děti a tři dospělé! Strážníci ji zneškodnili

Útočnice podle policie pronikla do soukromé školy Covenant School bočním vchodem poté, co dveře rozstřílela. Ozbrojena byla dvěma "puškami útočného stylu" a pistolí. Policie informaci o "aktivním střelci" dostala krátce po desáté hodině ráno místního času (17:00 SELČ). Dva policisté krátce na to na místě zahájili palbu a žena byla mrtvá 14 minut po nahlášení útoku, řekl policejní mluvčí Don Aaron.

Ten na prvotní tiskové konferenci uvedl, že útočnice se zdála být náctiletá, policie ale záhy upřesnila, že se jednalo o 28letou ženu z Nashvillu. Později doplnila, že jde o někdejší žačku presbyteriánské školy na jihu hlavního města státu Tennessee.

Na Covenant School podle její webové stránky dochází asi 200 dětí od předškolního věku po šestý ročník. Tři děti - všem bylo devět let - byly prohlášeny za mrtvé, když je dovezli se zraněními způsobenými střelnou zbraní do nemocnice Monroe Carell Jr. Children’s Hospital, uvedl dříve mluvčí John Howser. Policie pak oznámila také smrt tří pracovníků školy, ve věku 60 a 61 let, včetně ředitelky školy Katherine Koonceové, která školu s asi 200 žáky a padesátkou zaměstnanců vedla od července 2016, uvedla agentura AP.

Útočnice byla vybavena podrobným plánkem školy a zanechala po sobě manifest, uvedl policejní náčelník John Drake po prohlídce domova útočnice, kde policisté našli jak plánek přístupů ke škole, tak manifest "s několika poznámkami".

Incident je podle databáze listu The Washington Post (WP) druhou letošní střelbou na americké škole, při níž někdo přišel o život. Případů, při kterých střelci ohrožovali děti na školách, eviduje od začátku roku více než deset. Za uplynulý rok jich údajně bylo 46, což je podle deníku nejvyšší součet od roku 1999. WP do seznamu zahrnuje i incidenty, při kterých byly školy zasaženy, aniž by na ně střelci cílili.

"Je to nechutné... je to srdcervoucí, nejhorší noční můra každé rodiny," reagoval na zprávy z Nashvillu americký prezident Joe Biden. "Musíme udělat víc pro to, abychom zastavili násilí páchané střelnými zbraněmi," pokračoval. Vyzval Kongres k přijetí zákazu útočných zbraní, tedy opatření po vzoru toho, jaké v USA platilo v letech 1994 až 2004. Mluvčí Bílého domu Karine Jean-Pierreová předtím vyzývala zákonodárce Republikánské strany také k podpoře zpřísnění kontrol při prodeji zbraní.

List The New York Times (NYT) napsal, že schválení nového zákazu prodeje vybraných střelných zbraní je nepravděpodobné. Republikáni, kteří od ledna kontrolují americkou Sněmovnu reprezentantů, jdou v Kongresu opačným směrem a letos přišli s několika návrhy, které by rozšířily přístup ke zbraním. Mimo jiné navrhli uzákonit právo nosit zbraně mimo svůj domov a používat je k sebeobraně, píše NYT.

Dostupné informace ukazují, že v USA připadá na každého obyvatele více než jedna pistole či puška, přičemž počet střelných zbraní v americké společnosti dál roste. Narůstá také počet případů "masových střeleb", za které jsou považovány incidenty, při nichž počet mrtvých nebo zraněných přesahuje tři. Organizace Gun Violence Archive jich za loňský rok zaznamenala 647 a letošní součet se před dneškem blížil ke 130.

"Je vysoce neobvyklé, aby střílela žena. Drtivá většina masových střelců bývají muži," poznamenal po útoku v Nashvillu komentátor televize ABC News Pierre Thomas. Jeho tvrzení dokládají údaje skupiny The Violence Project, která spravuje databázi s údaji o skoro 200 masových střelbách za posledních více než 50 let. Před dneškem evidovala pouze čtyři případy, kdy útok spáchaly ženy.