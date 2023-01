Masakr v tanečním studiu: Při střelbě zemřela vášnivá tanečnice Mymy (†65)

Tragicky dopadly oslavy lunárního Nového roku v kalifornském městě Monterey Park, které se nachází východně od Los Angeles. Ve městě žije početná asijská komunita. Do tamního tanečního sálu v sobotu večer místního času (v neděli ráno SEČ) vtrhl střelec.

Bezpečnostní složky později v kalifornském městě Torrance obklíčily muže v bílé dodávce, kterého ze střelby v tanečním klubu podezíraly. Následně zásahové komando uslyšelo výstřel. Když jeho členové vnikli do vozu, našli v něm dotyčného mrtvého. Policisté později střelce identifikovali jako Huu Can Trana (72).

„Podezřelý byl zasažen střelou a byl na místě prohlášen za mrtvého," prohlásil šerif okresu Los Angeles Robert Luna. V automobilu se našla také poloautomatická pistole a další střelná zbraň.

Policie se domnívá, že muž chtěl zabít ještě víc lidí. Po svém činu v Monterey Park se totiž vydal do tanečního sálu v nedalekém městě Alhambra. Tam se ale podařilo dotyčného odzbrojit a on utekl.

Masakr v tanečním sále

Při střelbě zemřelo jedenáct lidi, mezi nimi i instruktor tance Ming Wei Ma. Podle učitele tance Davida DuVala kdysi Ming taneční sál vlastnil. „Ačkoli nemluvil moc anglicky, vždycky říkal: „Miluji tě“, „krásný“ a „učitel“,“ uvedl DuVal pro deník New York Post. Podle DuVala stál Ming poblíž vchodu do velkého tanečního sálu a snažil se střelce zastavit, ale marně. Jeho studentka Grace se schovávala pod stolem na opačném konci. Grace prý uvedla, že si nejdřív myslela, že se jedná o výbuchy petard v rámci oslav lunárního Nového roku. „Řekla, že viděla dlouhou hlaveň zbraně, ale neodvážela se mu (střelci, pozn. red.) podívat do tváře,“ uvedl DuVal.

Vášnivá tanečnice

Jak uvádí deník BBC, další obětí byla pětašedesátiletá My Nhan, která prý byla častou návštěvnicí tanečního studia. Na sociální síti twitter se s ní loučí její blízcí. „O víkendech trávila hodně času v tanečním studiu v Monterey Parku. Milovala to,“ uvedla Tiffany s tím, že v sobotu si bohužel zatančila naposledy. Její milovaní My oslovovali jako „Mymy“. Byla první obětí střelce.

Hrdina

Hrdinou se stal šestadvacetiletý provozovatel studia Brandon Tsay, který dokázal střelce odzbrojit. „Byl jsem ve vstupní hale, bylo pozdě večer, většina našich klientů už odešla. Vchodových dveří jsem si nevšímal, díval jsem se do tanečního sálu, na taneční parket a tehdy jsem uslyšel zvuk, jak se dveře rychle zavřely. Otočil jsem se a uviděl Asiata se zbraní," uvedl Tsay.

Střelec mu prý nebyl nijak povědomý. „Nezdálo se, že si přišel pro peníze, že by nás chtěl vyloupit. Když se díval po místnosti, vypadalo to, jako by hledal cíle - lidi, kterým by mohl ublížit," dodal.

„Srdce se mi sevřelo, věděl jsem, že zemřu,“ řekl Tsay podle BBC. Ve chvíli, kdy si střelec začal zbraň připravovat, věděl, že musí něco udělat. „Když jsem sebral odvahu, vrhl jsem se na něj,“ dodal.