Útočník z Novodvorské měl v těle 13 vstřelů! Jediná šance, jak ho zastavit, tvrdí expert

Šokující útok na nevinné ženy v Praze se řeší již několik dní. Agresor nekompromisně napadl jednu ženu a pak i druhou nožem. Lidé nechápou, co se v jejich klidném sousedství událo. Ani jedna z žen muže nevyprovokovala. Co přesně ho ale k útoku vedlo, se už nikdy nedozví, policie musela muže zpacifikovat za pomoci služební pistole, agresor nepřežil.

K šokujícímu napadení došlo v sobotu večer v Novodvorské ulici v Praze 9. 34letý muž na dvou místech pobodal dvě ženy. Podle policie je neznal, vybral si je zcela náhodně. První ženu napadl nedaleko nákupního centra Plaza. Byla v davu, vybral si ji a pak nožem vážně zranil. Lékaři ji museli uvést do umělého spánku a napojit na umělou plicní ventilaci.

Tou dobou už měli záchranáři další zraněnou. Z jednoho panelového domu zrovna vycházela drobná žena s odpadky. V tu chvíli ji šílenec napadl, naštěstí stihla utéct, utrpěla jen lehčí zranění.

Už neutekl

Po druhém útoku se dal šílenec na útěk, policisté ho dostihli v ulici Jílovská u jednoho z panelových domů. Zhruba tři sta metrů vzdušnou čarou od prvního místa útoku. Podle informací Blesku ho policisté obklíčili, muž se ale zřejmě nechtěl vzdát a proti policistům se i s nožem rozeběhl. Pokusili se použít taser, ten ale nezafungoval.

Museli proto začít střílet. Výstřelů padlo nespočet, podle zdroje Blesku měl pachatel v těle 13 vstřelů. Případem se teď zabývají kriminalisté z pražské mordparty, jednou z verzí je i to, že muž mohl zaútočit kvůli svému špatnému psychickému stavu.

Neměli jinou šanci

Případů, kdy policisté musejí po pachateli střílet a nakonec ho i smrtelně zraní, je v našich končinách málo. „V tomhle případně neměli zasahující policisté jinou šanci. Síla u lidí, kteří mají psychické problémy, je několikanásobná, použití střelné zbraně bylo jediným možným vodítkem, jak uchránit sebe a ostatní. Více jak deset vstřelů může být hodně i málo, nejde říct, kolik toho člověk vydrží a po kolika ranách takzvaně padne k zemi,“ popisuje pro Blesk bývalý policejní instruktor Pavel Černý.

Podle něj to byla zřejmě jediná šance, jak šílence s nožem zastavit. „Policista používá zbraň zákonně do doby, dokud útočníka nezastaví. Pokud vrah drží v ruce nůž a rozeběhne se proti nim, nemohou dělat nic jiného,“ dodává.

„Pouhé postřelení do nohy by nemuselo stačit, později by na to mohl vzpomínat s těžkým zraněním z nemocničního lůžka. I člověk s pěti střelnými ranami v těle může doběhnout a policistu dobodat,“ dodal Černý s tím, že by se policisté neměli za žádných okolností bát zbraň použít.

Co to udělá s policisty?

Důležité je také nezapomínat i na samotné zasahující strážce zákona. „Musíme se ptát, co to udělá s psychikou policistů. Do konce svého života budou muset žít s tím, že někoho zbavili života, zastřelili. Musí se s tím postupně srovnat, byť stříleli ze zákonných důvodů – z obrany sebe i všech nás okolo. Měli bychom litovat zejména je, ne bezcitného vrahouna, co bezdůvodně zaútočil na dvě ženy,“ myslí si Černý.