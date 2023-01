Drama ve Virginii: Teprve šestiletý žák úmyslně postřelil svou učitelku (25)!

V pátek došlo na základní škole Richneck ve městě Newport News v americkém státě Virginie ke střelbě, kterou měl na svědomí teprve šestiletý žák. Na svou pětadvacetiletou učitelku Abby Zwernerovou vystřelil poté, co se během vyučování s chlapcem pohádala. Jak se školák k zbrani dostal, není zatím známo. Police malého pachatele zadržela a vzala do vazby.

Jen těžko se obyvatelé americké Virginie srovnávají s incidentem, který se odehrál v pátek na základní škole v Richnecku ve městě Newport News. Teprve šestiletý pachatel tam střelnou zbraní zaútočil na svou učitelku přímo během vyučování. Přejeme ti bolestivou smrt! Pozůstalí obětí školní střelby se u soudu pustili do střelce. Dostane doživotí?

Učitelka se snažila ochránit žáky

Podle náčelníka tamní policie Steva Drewa chlapec vytáhl zbraň poté, co se s pětadvacetiletou učitelkou Abby Zwernerovou pohádal. Vypálil jeden výstřel, který kantorku zasáhlu v oblasti hrudníku a vážně ji zranil. I přes své zranění se snažila Abby zachránit zbytek žáčků. „Poté, co už byla zasažena střelcem, křičela na své děti, aby ze třídy utekly,“ popsal Sebastian Gonzalez-Hernandez, rodič jednoho ze žáčků.

„Můj syn neviděl, co se stalo, slyšel výstřel a otočil se, aby uviděl slečnu Zwernerovou na podlaze. Je to úžasná učitelka, tak oddaná. Jsme zdrceni z toho, co se stalo. Všichni na ni myslíme a doufáme, že se brzy uzdraví,“ sdělil otec jednoho z dětí.

Nikdo z žáků nebyl zraněn

Nikdo z dalších zhruba 550 žáků, kteří školu navštěvují, nebyl podle policie zraněn. Učitelka musela být převezena do nemocnice, kde v současnou chvíli bojuje o život.

Šokující střelba teprve šestiletého chlapce tamním městem otřásla. „Není jasné, jak dítě zbraň získalo, ale incident nebyl „náhodná střelba“,“ sdělil pro BBC náčelník Drew. Podrobnosti o zbrani nejsou známy. Jediné, co policie uvedla, je informace, že se jednalo o ruční střelnou zbraň. Kde k ní žák přišel, zůstává záhadou.

Pachatel přinesl do školy kulky?

Údajně se před pár dny mělo ve škole objevit dítě, které se spolužákům chlubilo „lesklými, zlatými kulkami“.„Rodičům to řekly děti doma, ti to sdělili ve škole. Ale nic se nestalo. Podle vyjádření školy a rodiče toho dítěte to byly „jen“ obyčejné kuličky do dětské pistolky. A teď se stalo tohle,“ rožčílila se po tragédii babička jednoho z tamních studentů. Zda se ale jednalo o stejné dítě, které v pátek postřelilo učitelku, není zatím jasné.

Střelec je vazbě

„Jsem šokovaný a sklíčený. Musíme držet zbraně mimo školu, mimo dosah mladých lidí,“ uvedl ředitel školy George Parker. Instituce sice disponuje detektorem kovů, žáci jím ale prochází po příchodu do školy náhodně. Policie bude případ nadále vyšetřovat a zkoumat. Šestiletý chlapec, jehož jméno americká média neuvádí, byl strážci zákona zadržen a vzat do vazby.

Neštěstí, ke kterému ve Virginii došlo, se podle mnohých podobá tomu, ke kterému došlo na konci února roku 2000 ve venkovské škole v Mount Morris v Michianu. Tam šestiletý žák tehdy zastřelil ve třídě svou stejně starou spolužačku, která zraněním podlehla. Pachatel zbraň do školy přinesl z domova, kde policie tehdy objevila další nelegálně držené zbraně.