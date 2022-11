Přejeme ti bolestivou smrt! Pozůstalí obětí školní střelby se u soudu pustili do střelce. Dostane doživotí?

Rodiče, manželé, sourozenci či děti obětí a také někteří z těch, kteří útok přežili, dnes stáli zhruba šest metrů od Cruze. Dívali se spoutanému vrahovi do očí a podle AP pronášeli plamenné, rozhněvané a někdy i plačtivé výpovědi. Většina z nich kritizovala porotu, která se jednomyslně nedohodla na trestu smrti, ale doporučila doživotní trest bez možnosti předčasného propuštění. Čtyřiadvacetiletý Cruz v jasně červené vězeňské kombinéze a s tváří schovanou za ochrannou rouškou neprojevoval žádné emoce.

„Tohle stvoření nemá žádnou hodnotu, která by ho vykoupila,“ řekl Max Schachter, jehož čtrnáctiletý syn Alex zemřel, když ho Cruz zastřelil oknem ve třídě. „Doufám, že další vězni, se kterými se ve svém novém životě setkáš, ti způsobí bolest, doufejme, že opakovaně a sedmnáctkrát, dokud nebudeš prosit o milost, stejně jako tvé oběti,“ vzkázal Schachter střelci, aniž by vyslovil jeho jméno.

Schachter řekl, že má v úterý narozeniny a že až bude večer sfoukávat svíčky na dortu, bude Cruzovi přát bolestivou smrt - a bude to dělat každý rok, dokud se tak nestane.

„Kvůli vám kontroluji všechny východy, ať jsem kdekoli,“ řekla útočníkovi učitelka Stacey Lippelová, která při střelbě utrpěla zranění. „Kvůli vám myslím na nejhorší možný scénář pro sebe a svou rodinu. Kvůli vám se už nikdy nebudu cítit bezpečně. V srdci pro vás nemám žádné odpuštění,“ dodala.

„Pokud si tato nejhorší masová střelba, která se dostala před soud, nezaslouží trest smrti, tak co si ho zaslouží?“ řekla Patricia Oliverová. Cruz zranil jejího sedmnáctiletého syna Joaquina na noze a poté ho sledoval do umývárny. Tam ho poloautomatem AR-15 střelil do hlavy, když zvedl ruku, aby se bránil.

Některé z rodin slovně napadly Cruzovy veřejné obhájce a obvinily je, že porotce uvedli v omyl, když tvrdili, že nadměrné pití jeho biologické matky způsobilo, že má poškozený mozek a nedokáže se ovládat. Někteří doufali, že je bude navždy pronásledovat svědomí a že oni i jejich děti budou prožívat bolest, kterou pocítili pozůstalí. Cruzova hlavní obhájkyně se kvůli výrokům pozůstalých dokonce pohádala se soudkyní, která ji však napomenula a rodinám obětí nic nevytkla.

Podle agentury AP ještě soudní porota v USA nikdy neposuzovala masovou střelbu s tolika oběťmi, jako byl masakr z Parklandu. Dalších devět střelců, kteří pozabíjeli 17 a více obětí, během svých útoků nebo těsně po něm přišlo o život. Mladík obžalovaný za útok v texaském El Pasu, při kterém v roce 2019 přišlo o život 23 lidí, stále na soudní proces čeká.