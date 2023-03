Šokující záznam z likvidace útočnice v Nashvillu: Mohli ji zachránit, míní kamarádka

Město Nashville ve Spojených státech se vzpamatovává z tragédie, jež se odehrála na soukromé křesťanské základní škole Covenant School. V pondělí krátce po desáté hodině ranní tam vtrhla ozbrojená Audrey Haleová. Šéf policie John Drake pro North Eastern Post uvedl, že prostřelila vchodové dveře a spustila palbu. Při masakru zabila tři děti a tři dospělé. Podle policisty kdysi na škole studovala.

Dětské oběti

Mezi oběťmi je Evelyn Dieckhausová, Hallie Scruggsová a William Kinney. Všem jmenovaným bylo pouhých devět let. Útok nepřežila ani suplující učitelka Cynthia Peaková (†61), školník Mike Hill (†61) a ředitelka školy Katherine Koonceová (†60). Motiv činu zatím není jasný, nicméně podle Draka se jednalo o plánovaný útok.

Policejní hrdinové

Nashvillská policie v úterý zveřejnila šokující video z policejního zásahu na křesťanské škole. Policejní zásah zachytily osobní kamery policistů Rexe Engelberta a Michaela Collaza.

Na videu, jež zachytila kamera Engelberta, je vidět, jak se svým kolegou zastavuje před školou, bere útočnou pušku a utíká dovnitř. Venku je neidentifikovaná žena, která jim říká: „Všechny děti jsou zavřené, ale máme dvě děti, o kterých nevíme, kde jsou.“ Engelbert jí odpovídá: „Dobře, ano, paní.“ Žena jim pak ukazuje, kam mají jít. „Nahoře je skupina dětí,“ uvádí.

Policisté procházejí prázdné třídy a změť chodeb, ve videu je slyšet houkající alarm. Pak zazní výstřely. „Zní to, jako by to šlo zeshora,“ říká jeden z policistů. Nahoře je už skupinka dalších mužů zákona. Dva policisté ze skupiny již zahájili palbu proti střelkyni. „Dej ruce pryč od zbraně,“ křičí na ni. Následně pak útočnice padá k zemi. Nekompromisní likvidace vražedkyně následuje v 10:27.

Podle policistů právě Engelbert a další policista Michael Collazo střelkyni zneškodnili. Engelbert je původem z Chicaga a u policie je čtyři roky. Collazo slouží u policie devět let. I jeho záznam z osobní kamery policisté zveřejnili. Šéf policie John Drake uvedl, že se jednalo o skvělou policejní práci. „Chci poděkovat našim zasahujícím policistům, kteří se tam dostali jako první a okamžitě šli dovnitř,“ uvedl s tím, že zachránili mnoho životů.

Video Policie v americkém Nashvillu zveřejnila šokující záznam ze zásahu proti střelkyni na křesťanské základce. Útočnici zastřelili policisté Rex Engelbert a Michael Collazo. - youtube/Metropolitan Nashville Police Department Video se připravuje ...

Šokující zprávy

Nicméně tragédii se podle informací televize News Channel 5 dalo zabránit. Krátce předtím, než vtrhla na základní školy a zabila několik lidí, psala prý své kamarádce Averianně Pattonové na instagramu, že plánuje sebevraždu. „Dneska plánuju zemřít. Zřejmě o mně, až zemřu, uslyšíš ve zprávách. Tohle je mé poslední sbohem. Uvidíme se v příštím životě,“ napsala své kamarádce, která se ji snažila přesvědčit, že má stále pro co žít. „Vím, ale už nechci dál žít. Omlouvám se. Nechci tě znepokojovat nebo upoutat pozornost. Jen potřebuju zemřít. Chtěla jsem ti to říct jako první, protože jsi ten nejhezčí člověk, jakého jsem potkala a znám tě celý svůj život,“ psala dál ve zprávách. Kamarádky se znaly z basketbalového týmu, v němž společně hrály na střední škole.

Snaha o varování

Averianna neváhala a snažila se kontaktovat policii s tím, co jí Audrey psala. Kancelář šerifa kontaktovala v 10:13, nicméně tam jí řekli, ať zavolá na jiné nouzové číslo. „V 10:14 jsem volala na tísňovou linku a čekala jsem téměř sedm minut, než jsem se někomu dovolala,“ uvedla Averianna s tím, že jí pak dotyčný řekl, že k ní pošlou policistu. „Policista ke mne přijel až v 15:29,“ dodala. Nicméně v době, kdy Averianna kontaktovala kancelář šerifa, už bylo podle úřadů pozdě, jelikož už tehdy střelkyně rozpoutala masakr na škole.