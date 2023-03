Mladá žena ve škole popravila tři děti a dospělé: Řádění zachytila kamera! Její matka bojovala proti zbraním

„Je to těžké, strašně těžké. Myslím, že jsem dnes ztratila svou dceru,“ zoufala si matka šílené střelkyně. Ta podle policistů před činem sepsala manifest. Kriminalisté ale zatím nezveřejnili, co v něm stálo.

Video Žena (†28) zabila tři malé děti a tři dospělé na škole v nashvillu. Policie ji zastřelila - Reuters Video se připravuje ...

Matka Audrey Haleové přitom tvrdě bojovala proti tomu, aby Američané mohli snadno přicházet ke zbraním. V roce 2018 zveřejnila petici za to, aby se neprodávaly velkokapacitní zásobníky. Postavila se také proti tomu, aby se zbraně dostávaly do škol.

„Je to velmi důležité,“ apelovala Norma Haleová. To ještě netušila, že k útoku zbraní ve škole se odhodlá její dcera. Jde o obrovskou tragédii. Norma a její manžel Ronald jsou v sousedství oblíbení. Prý jde o velmi milé rodiče.

Jejich dcera se ale i přesto vymkla kontrole. V pondělí přijela k soukromé křesťanské škole Covenant School, automatickou zbraní prostřelila vchodové dveře a vnikla dovnitř. Tam rozpoutala peklo. Zastřelila tři devítileté děti a stejný počet dospělých. Po 14 minutách od začátku incidentu se ji policistům podařilo zneškodnit. Mezi mrtvými dospělými je učitelka Cynthia Peaková nebo ředitelka Katherine Koonceová.

„Je to nechutné... je to srdcervoucí, nejhorší noční můra každé rodiny,“ reagoval na zprávy z Nashvillu americký prezident Joe Biden. „Musíme udělat víc pro to, abychom zastavili násilí páchané střelnými zbraněmi,“ pokračoval. Vyzval Kongres k přijetí zákazu útočných zbraní, tedy opatření po vzoru toho, jaké v USA platilo v letech 1994 až 2004.

Haleová se podle deníku Daily Mail chtěla zaměřit na jinou školu. U té ale shledala, že jsou tam moc dobrá bezpečnostní opatření, a proto se rozhodla vraždit jinde. Informoval o tom na tiskové konferenci policejní náčelník John Drake. Dodal i některé detaily. „Právě máme jednu teorii, kterou možná zveřejníme později, ale není potvrzená. Uveřejníme ji, jakmile to bude možné,“ vysvětlil policista.

Střelba naprosto šokovala sousedku mladé střelkyně. Podle ní neexistovaly žádné signály o tom, že by se měla odhodlat k tak krutému činu. „Byla naopak velmi milá,“ svěřila se Sandy Durhamová. „Její rodiče jsou stejně šokovaní jako celé okolí,“ dodala s tím, že Norma ani Ronald se kolem zbraní nikdy nemotali.