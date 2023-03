To ani nevíte jak, a už jste na stromě! Jan popsal úprk před rozzuřeným divočákem

Do lesů na Českolipsku se 23letý Jan Kunáš z Ostravy vydal na vandrování. Plánoval týdenní procházky po okolí Stráže pod Ralskem. Před několika dny se vydal do lesů. „Bylo hezky, tak jsem se vydal na procházku do lesa. Jdu po asfaltce a najednou jsem slyšel divné zvuky, ohlédl jsem se a on na mě běžel. Takové macaté divoké prase se zahnutými kly,“ povyprávěl pro CNN Prima News mladý muž.

Praseti by zřejmě neutekl, udělal proto to první, co ho napadlo. „To ani nevíte jak, a už jste na stromě. Jen jsem ho zahlédl, jak přímo ke mně běží, a už jsem hledal nejbližší strom s větvemi. Je to převážně jehličnatý les, takže bylo velké štěstí, že tam jeden smrk hned u cesty byl,“ dodal.

Mladík se mezitím držel na stromě, odkud po několika minutách volal na linku 158. Prase se pod ním totiž usídlilo a nechtělo odejít. „Pořád se pohyboval okolo stromu a měl o mě zájem,“ doplnil Kalaš. Policisté na druhé straně telefonu mu nejdřív nechtěli uvěřit, nakonec mu na pomoc poslali hlídku.

Prase během té doby sice stihlo utéct, ale policisté i tak převezli Jana do města. Zejména i kvůli tomu, že v lese neměl co pohledávat. Jde o les státního podniku Diamo. V minulosti se zde těžil uran, teď mají lidé vstup zakázaný.