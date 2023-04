Josef Fritzl šokuje v nové knize: Jsem dobrý chlap s touhami! Dceru 24 let znásilňoval ve sklepě

Už uběhlo patnáct let od chvíle, kdy se svět dozvěděl o hrůzách, jež se děly v domě v dolnorakouském městě Amstetten. Sexuální tyran Josef Fritzl (87) dlouhých 24 let věznil ve sklepě svou vlastní dceru Elisabeth a zplodil s ní sedm dětí. V roce 2009 za to dostal doživotí. Fritzl, který si ve vězení změnil jméno na Myrhoff, dokonce sepsal spolu s právničkou knihu, v níž o sobě prohlašuje, že je dobrý člověk.