Bestie Pilčík nebo rakouské zrůdy Priklopil a Fritzl: Šílenci věznili dívky jako sexuální otrokyně!

Natascha Kampusch | Profimedia.cz

Nataschu Kampuschovou unesl jako desetiletou Wolfgang Priklopil 2. března 1998. Dívku během cesty do školy ve vídeňské čtvrti Donaustadt donutil nastoupit do své bílé dodávky se zatmavenými okny a odvezl ji do svého domu ve Strasshofu. Tam pro ni měl připravenou speciálně upravenou celu, zřejmě celou akci plánoval dlouho dopředu. Podle znalců Priklopil trpěl perfekcionismem, kterým maskoval vlastní traumata a zřejmě si chtěl z dívky vychovat ideální partnerku.

Ve speciálně upravené místnosti pod garáží Natascha trávila většinu času. Vchod uzavíraly zvukotěsné trezorové dveře, zvenčí pečlivě zamaskované. Postupem času ale únosce začal dívce důvěřovat a ona se směla pohybovat i po domě. Musela být ale polonahá, aby nemohla utéct. Ze stejného důvodu jí dával i málo jídla. Priklopil také dívku ponižoval, nutil ji dělat těžkou práci, oholil jí hlavu, bil ji a svazoval a znásilňoval. Šílené peklo snášela dlouhých 3096 dní.

Útěk

Časem krutý věznitel pouštěl Nataschu i mimo dům a někdy s ní šel dokonce i na veřejnost. Utéct mu ale dívka nedokázala. Vše se změnilo až 23. srpna 2006. Toho dne spolu s Priklopilem čistila na zahradě domu jeho auto. V jednu chvíli únosci zazvonil v kapse mobil. Kvůli hluku vysavače muž poodešel stranou. Natascha se konečně dostala ze svého strašného vězení.

Než do domu přijela policie, Priklopil se vydal dívku hledat. Později téhož dne spáchal sebevraždu. Natascha později napsala o tom, co prožila, knihu. Jako odškodnění od státu dostala dům, kde ji tyran věznil.