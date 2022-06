Před 31 lety, 10. června 1991, beze stopy zmizela jedenáctiletá americká dívka Jaycee Lee Dugardová. Následujících 18 let prožila v pekle, dívenku totiž unesl šílený pár. Phillip Garrido s Jaycee zplodil dvě děti, o únosu věděla i jeho manželka Nancy. Policie po dívce dlouho marně pátrala. Jaycee se na svobodu dostala až v roce 2009. Jejím dcerkám tehdy bylo 11 a 15 let a případ šokoval celé Spojené státy.

Jaycee musela žít léta v zajetí izolována od okolního světa. Ve stejných podmínkách musely žít i dvě holčičky, které dívka únosci porodila. Děvčata neměla během svého pobytu v zajetí možnost chodit do školy či navštívit lékaře. Únosci Jaycee, kteří se jí zmocnili ve městě South Lake Tahoe, když byla na cestě do školy, ji zadržovali v chatrčích a stanech na zahradě svého domu. V červnu 2011 byli manželé Garridovi odsouzeni na doživotí.

První týdny věznění trávila dívenka úplně nahá v želízkách, přičemž potřebu musela vykonávat do kbelíku. Asi po týdnu ji Garrido poprvé znásilnil. Od té doby se zneužívání Jaycee dopouštěl pravidelně. Oba manželé unesené vyhrožovali, že ji dají roztrhat psy, pokud nebude poslouchat. V drogových stavech Garrido Američance tvrdil, že je posel boží.

Ve třinácti letech dívka poprvé porodila. Za pět let ji to samé čekalo znovu. Nebyla ani jednou u lékaře a odborné pomoci se nedočkala. Porod musela zvládnout sama. Když byla Jaycee starší, rodina ji přijala a zaměstnala ve svém obchodu, kde měla přístup k telefonu i mailu. Byla mučením duševně tak zasažená, že toho ale nikdy nevyužila a nepřivolala pomoc.

Objevení Dugardové předcházela výprava Garrida s dcerami Dugardové na Berkeleyskou univerzitu za účelem rozdávání letáků. Chování muže vzbudilo podezření u policisty, který prověřil jeho totožnost a následně na něj upozornil své kolegy. Garrido se pak hlásil na policejní stanici, kde se objevil s oběma dívkami a manželkou. Přišla s nimi také žena, kterou identifikovali jako Allissu, ale později se ukázalo, že je to ztracená Jaycee.

Po dlouhých 18 letech se tak mladá žena v roce 2009 dostala ze spárů zvrhlého páru. Šedesátiletý Phillip Garrido byl v roce 2011 za únos a znásilnění odsouzen na doživotí, podmínečně propuštěn by čistě teoreticky mohl být nejdříve za 431 let. Jeho manželka, pětapadesátiletá Nancy Garridová, od soudu odešla také s doživotním trestem, podmínečně propuštěna může být za 36 let.

Za své utrpení dostala Jaycee Dugardová v roce 2009 od státu Kalifornie odškodnění ve výši 20 milionů dolarů (v tehdejší době asi 410 milionů korun). Napsala také paměti nazvané A Stolen Life (Ukradený život), v nichž líčí, jak žila a co cítila, než byla objevena.

Případ připomněl únos Rakušanky Nataschy Kampuschové, kterou jako desetiletou v roce 1998 unesl psychicky narušený Wofgang Priklopil a osm let ji držel ve sklepě v dolnorakouském Strasshofu. V srpnu 2006 se jí vlastními silami podařilo utéct, Priklopil poté spáchal sebevraždu. Další Rakušan Josef Fritzl držel svou dceru v zajetí 23 let od roku 1984. V prostorách bez denního světla a čerstvého vzduchu ji pravidelně znásilňoval a zplodil s ní sedm dětí.