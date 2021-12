Zpět

na

S nebývale agresivním násilníkem (27) se museli vypořádat brněnští strážníci. Vykračoval si proti nim po chodníku a svou nyní již zřejmě bývalou přítelkyni táhl za vlasy! Vůbec mu nevadilo, že žena křičela a řvala bolestí. Soustředil se zřejmě na to, jak by to nandal ještě strážníkům. To se ale šeredně spletl.