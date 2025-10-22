Tipař, dva pomocníci a dvojice ranařů, která neměla slitování, šli najisto v říjnu 2023 do rodinného domu na okraji Olomouce. Majitelům způsobili vážná poranění hlavy a mozku, další osobu uvnitř spoutali a nutíli, aby prozradila, kde jsou cennosti. Odnesli hotovost, šperky a mobil.
V prosinci se podobně chovali při vloupačce v Malešovicích na Brněnsku. „Pro ránu nešli daleko,“ řekl žalobce Robert Hanuš. Dva z pětice rabiátů skončili ve vazbě, zbytek čelí obžalobě na svobodě. Proces bude pokračovat v listopadu.
