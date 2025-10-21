Šperky ukradené v Louvru jsou ztraceny?! Lupiči je podle expertů rozebrali
Francouzská policie pokračuje ve vyšetřování vloupání do pařížského muzea Louvre, ze kterého zloději odnesli cenné šperky. Podle expertů je možné, že se kriminalistům podaří odhalit pachatele, navrácení odcizených věcí však považují za nepravděpodobné, píše agentura Reuters. Návštěvníci se do muzea stále nedostanou. Na rozdíl od předchozích dnů však v úterý nebylo uzavřené mimořádně, nýbrž pouze z důvodu pravidelné úterní údržby.
Takovou loupež, jakou spáchali v neděli neznámí pachatelé v Louvru, je podle expertů schopno naplánovat jen několik málo zločinců, z nichž většinu policie zná. Problematické však bude získat zpět uloupené předměty, protože při podobných loupežích zločinci šperky obvykle rozeberou, diamanty rozřežou na menší kousky a vše prodají.
Christopher Marinello, zakladatel společnosti Art Recovery International zabývající se pátráním po ukradeném či uloupeném umění, uvedl, že napříč Evropou i zbytkem světa počet podobných zločinů v muzeích narůstá. „Pokud máte ve svých sbírkách šperky, měli byste se mít na pozoru,“ varuje expert.
Lupiči se dostali do muzea oknem a zmocnili se devíti cenných šperků. Jednoho z nich, koruny císařovny Eugénie, se však při útěku zbavili. Odcizili také safírový diadém, náhrdelník a náušnice, které nosily Marie-Amélie, manželka posledního francouzského krále Ludvíka Filipa I., a královna Hortense, matka Napoleona III.
Z Louvru odcizili neznámí pachatelé také náhrdelník a náušnice ze smaragdové soupravy druhé manželky Napoleona Bonaparte císařovny Marie Luisy. Ukradli rovněž perlový diadém a dvě brože manželky Napoleona III. a poslední francouzské císařovny Eugénie. Celkem podle serveru France24 odnesli zloději 8708 diamantů, 34 safírů, 38 smaragdů a 212 perel.
Škoda přes dvě miliardy korun
Pařížská prokurátorka Laure Beccuauová podle stanice RTL předběžně vyčíslila hodnotu předmětů na 88 milionů eur (2,1 miliardy Kč). Zároveň uvedla, že lupiči takovou sumu nezískají, pokud by se rozhodli vzácné kameny vytrhat a šperky roztavit. Naopak historik Vincent Meylan již v pondělí v pořadu RTL prohlásil, že šperky jsou velmi dobře prodejné, neboť jejich diamanty nejsou příliš velké a známé a rovněž je možné je snadno přebrousit.
Podle médií je případ v Louvru poslední ze série loupeží a krádeží, které zasáhly nejméně čtyři francouzská muzea. V úterý francouzská prokuratura uvedla, že obvinila ženu čínského původu z krádeže šesti zlatých nuggetů v hodnotě 1,5 milionu eur (36,5 milionu Kč) z jiného pařížského muzea.
Louvre, jedno z nejznámějších muzeí na světě, je opakovaně terčem loupeží a krádeží. Zřejmě nejznámějším případem byla v roce 1911 krádež portrétu Mony Lisy, který se podařilo nalézt po dvou letech. Naposledy v Louvru někdo odcizil exponát v roce 1998, tehdy šlo o obraz malíře Camilla Corota z 19. století, který stále nebyl nalezen, píše agentura AFP.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.