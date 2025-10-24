S loupežemi cenností se roztrhl pytel: Po Louvru vykradli další francouzské muzeum!

Další muzejní loupež ve Francii jen den po Louvru!
Lupiči si z muzea Denise Diderota odnesli starožitnou sbírku stříbrných a zlatých mincí
Vedení města ještě nezveřejnilo, jak vysoké jsou škody
24. října 2025
Celá Francie je na nohou kvůli nedělní loupeži v muzeu Louvre. Pachatelé si při ní odnesli šperky Napoleona a císařovny Evženie v hodnotě přesahující v přepočtu dvě miliardy korun. Hned o den později však došlo ke krádeži vzácných historických mincí z muzea Denise Diderota ve městě Langres!

Pracovníci Domu osvícení Denise Diderota si v pondělí ráno všimli hned při příchodu, že něco není v pořádku. Vzhledem k den starým novinkám z nejznámějšího pařížského muzea Louvre ihned nabyli podezření, že došlo k vloupání.

To záhy potvrdilo vedení města. „Část exponátů, konkrétně sbírka starožitných zlatých a stříbrných mincí, zmizela,“ napsali zástupci radnice podle deníku Charentelibre.fr. „Vitrína, která sbírku ochraňovala, byla rozbitá na zemi,“ dodali. Ukradenou sbírku objevil během rekonstrukce pracovník muzea úplnou náhodou za jednou z dřevěných zdí. Čítá 1633 stříbrných a 319 zlatých mincí. Datum jejich vyražení se pohybuje mezi roky 1790 a 1840.

Kolik z těchto mincí zloději ukradli, radnice nespecifikovala. Případ předali do rukou policie. K vloupání došlo ani ne 24 hodin po masivní krádeži z muzea Louvre.

Další muzejní loupež ve Francii jen den po Louvru!
Lupiči si z muzea Denise Diderota odnesli starožitnou sbírku stříbrných a zlatých mincí
