Tipy na víkend: Krampusové procitají! Balonkový drak v Brně a akce na zámcích
-
Víkendové počasí 25. a 26. října bude už podzimně sychravé. Určitě nezapomeňte na deštník. Teploty se budou pohybovat kolem 10 stupňů. Není přesto důvod sedět doma, ve spolupráci s CzechTourism a serverem kudyznudy.cz pro vás připravili několik tipů na výlety.
- 1.
Tři veletrhy na jednom místě
Milovníci her se sjedou od pátku do neděle do areálu výstaviště Expo Praha – Letňany, kde se koná veletrh videoher a interaktivní zábavy – For Games. Tento herní svátek nabídne návštěvníkům to nejlepší ze světa herních konzolí, PC, hardwaru a softwaru. Samozřejmostí jsou herní zóny. Ve stejném termínu se tu koná i veletrh hraček For Kids a oba víkendové dny ještě veletrh kosmetiky a kadeřnictví For Beauty.
- 2.
Czech Space Week
Největší festival kosmických aktivit v Česku, Czech Space Week, se koná až do neděle. Kosmický týden je určený pro firmy, investory, startupy, studenty, děti a všechny ostatní fanoušky vesmíru. Akce se odehrávají po celé České republice. Kam zajít, najdete ZDE
- 3.
Akce na hradech a zámcích
*zámek Žleby - Exkursi do života na zámku v dobách dávno minulých můžete zažít celý víkend. Součástí o prvního prohlídkového okruhu bude návštěva plně zprovozněné a provoněné zámecké kuchyně, která bude plná kuchtíků v historických kostýmech.
*hrad Sovinec – Hrad se rozloučí se sezonou čtyřdenním sokolnickým festivalem, který můžete navštívit od soboty do úterý.
*zámek Plumlov – Přehlídka loveckých psů, vábení lovné zvěře, lukostřelci, zvířátka, draví ptáci a sovy. To jsou sobotní Hubertské slavnosti.
*zámek Kunín – Účastnit se přímo narozenin zdejší slavné paní Walburgy můžete celý víkend. Připraven je interaktivní program, uvidíte stolování slavnostní oblékání a mnoho dalšího.
- 4.
Exotika v Lysé
Největší evropská výstava papoušků, bažantů, kachniček, plazů, akvarijních ryb i opic a šelem je nachystaná na Výstavišti v Lysé nad Labem. Přijít sem můžete od pátku do úterý. Uvidíte mimo jiné největší hejno hendikepovaných kakaduů.
- 5.
Ožívají krampusové
Zhruba 50 děsivých krampusů po roce ožije na hradě Švihov v sobotu od 15 hodin. Po celou dobu akce se můžete těšit na spoustu jídla, tvořivé dílničky, prodej vánočních dekorací a další program. S prodejem ručně vyráběných skřítků a vánočních dekorací, malování na obličej.
- 6.
Tábor s párou
Jízdy nostalgických vlaků, výstava historických lokomotiv a vozů, přehlídka malých parních strojů, projížďky drezínou nebo výstava modelového kolejiště čeká na milovníky železnice v sobotu na nádraží v Táboře.
…a kam ještě za vláčky
*Svatý Jan pod Skalou - Ukončení sezóny v Solvayových lomech se koná v sobotu za zvuku burácejících lokomotiv. Začátek akce je v 10.30 hodin.
*Lužná u Rakovníka - V železničním muzeu se o víkendu koná tradiční akce Poslední parní víkend, která se rozloučí s letošní sezonou. Připraveny jsou jízdy úzkorozchodných parních vlaků, modelové kolejiště prohlídka salonního vozu T. G. Masaryka a další program.
- 7.
Medové slavnosti
Lidový řemeslný jarmark pod širým nebem, podzimní dílny pro děti, živá hudba různých žánrů – to jsou sobotní Medové slavnosti ve Špindlerově Mlýně. V nabídce tak nebude chybět medovina, medové sladkosti nebo i svíčky z vosku a všelijaké jiné dekorace a pochutiny.
- 8.
Výlovy rybníků
*Jevany u Prahy – V sobotu od 8.30 můžete vidět výlov tradiční metodou a zakoupit si čerstvou rybu.
*Telč - Na tradičním sobotním výlovu Štěpnického rybníka se můžete těšit na prodej živých ryb a rybích specialit, hudbu, občerstvení.
*Ivaň – Od pátku do neděle budou rybáři lovit rybník Vrkoč. Ochutnat tu můžete spoustu rybích dobrot.
- 9.
Dračí říše
Do světa mluvících draků, světelných tunelů a obřích instalací z tisíců balónků můžete vstoupit od pátku do neděle na výstavišti v Brně. Na děti tu čekají i dílničky, maskoti, pohyblivé sochy a další atrakce.
- 10.
Vinobraní s kozou
Největší vinařská událost ve Vrbovci je oslavou ukončení sklizně ve vinicích a příležitostí k oživení starých vinařských tradic. Akce začíná o sobotním poledni, v půl jedné se vydá průvod Cechu vinařů, od 13 hodin se začne s ukládáním kozla na zimu a s ochutnávkou vín.
- 11.
Svět dýní
S příchodem podzimu se do Botanické zahrady v Praze Troji vrací oblíbená výstava dýní. V areálu zahrady jsou připravena strašidelná aranžmá a dekorace. Kromě dýní všech možných barev, tvarů i velikostí se mohou těšit na pavouky, bubáky, čarodějnice, bludičky i strašidelný hrad. Zavítat sem můžete do 2. listopadu.
...kam ještě za dýněmi?
*Praha – Světelný Wonderland v Letňanech je až do 17. listopadu proměněný na Halloweenskou vesnici plnou světel, dýní, veselých strašidel, lampionových průvodů a zábavných workshopů.
*Drnholec - Svět dýní vystavuje na 3,5 tisíce oranžových plodů. Leží na zemi, slouží jako lampičky, je z nich vytvořen nápis, dům i srdce. Největším magnetem je ale pyramida, která připomíná stavbu indiánského kmene Mayů. Zavítat sem můžete do 17. listopadu. Více čtěte ZDE
* Staříč - Až 58 rozmanitých druhů dýní lze spatřit na výstavě v aboretu ve Staříči na Frýdecko-Místecku. Josu sáčástí halloweenské instalace. Více čtěte ZDE
- 12.
Body Worlds
Kontroverzní výstava lidských těl Body Worlds je zpět v Česku. V prostorách OC Westfield v Praze na Chodově je k vidění na 200 exponátů, na kterých můžete vidět veškeré detaily od kůže přes svalstvo, kostru až k nervovému systému. Těla jsou zachycena v pohybu i ve chvílích klidu. K vidění jsou například i srovnání zdravých a nemocných orgánů. Výstavu můžete navštívit do dubna 2026.
- 13.
Telka slaví 70
Interaktivní expozice pro celou rodinu nazvaná Telka slaví 70 připomíná více než čtyřicítku oblíbených pořadů odvysílaných v posledních dekádách. Nechybí Studio Kamarád, postavy z večerníčků – Maková panenka a Víla Amálka, StarDance ani filmová tvorba, kterou reprezentuje třeba snímek Jak dostat tatínka do polepšovny. Zájemci si mohou vyzkoušet diktát se Zdeňkem Svěrákem či se stát součástí dabingového studia. Výstavu můžete navštívit do konce roku v Galerii ČT v Praze 4.
- 14.
100 pokladů, 100 příběhů
V Národním muzeu v Praze je k vidění i další unikátní výstava. Více než sto vystavených předmětů z Národního palácového muzea na Tchaj-wanu představuje poklady ze sbírek čínských císařů, především z dynastie Čching, která vládla od poloviny 17. do počátku 20. století. Patrně nejunikátnější vystavovaný poklad je řezba hlávky zelí s kobylkou a sarančetem z jednoho kusu jadeitu. Významem se jí přezdívá »asijská Mona Lisa«. Vystavována je vůbec poprvé v Evropě. Unikátní je například i 14 metrů dlouhý svitek a řada dalších exponátů. Výstava je přístupná do konce roku.
- 15.
Století železnice
Období od vzniku kolejové dopravy po konec zlatého věku železnice představuje výstava v Národním technickém muzeu v Praze. K vidění jsou autentické exponáty, například lokomotivní dvojkolí o váze 5,5 tuny, modely kolejových vozidel, dobové fotografie nebo interaktivní předměty a mnoho dalšího. Některé exponáty budou i k vyzkoušení. Zavítat sem můžete až do konce srpna příštího roku.
- 16.
Třeboň plná loutek
Zámek Třeboň pro návštěvníky připravil novou prohlídkovou trasu plnou loutek. V nových prostorách Zahradního křídla v šesti místnostech lidé uvidí na 700 originálních loutek z období let 1906 až 1940. Marionety jsou v dobových kostýmech a vidět je můžete včetně historických kulis, stolních divadel a divadelních rekvizit. Loutky jsou velké od 20 centimetrů do půl metru. Zapůjčeny byly ze soukromé sbírky. Obdivovat je tu můžete do konce roku.
- 17.
Šperky Velké Moravy
Nová výstava v Klenotnici Velké Moravy v Archeoskanzenu Modré na Uherskohradišťsku ukáže vzácné velkomoravské šperky, okrasy i užitkové předměty z raného středověku. K vidění budou archeologické nálezy z centrálních velkomoravských lokalit, Mikulčic, Starého Města a Pohanska u Břeclavi. Výstavu můžete navštívit až do prosince.
- 18.
Lego na Slavkově
Zámek Slavkov – Austerlitz u Brna se proměnil v obří hernu. Až do konce roku tu je k vidění mimořádně obsáhlá výstava Lega, která zahrnuje sběratelské speciality ze 70. a 90. let minulého století, sochy lego zvířat či robotické stavebnice. Hlavním lákadlem výstavy je diorama městečka s pohyblivou vlakovou soupravou. Samozřejmostí je obří herna plná kostiček pro děti.Fotogalerie44 fotografií