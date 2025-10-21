Policisté zažili nevšední zatýkání: Zloděj ztratil při útěku nohu!
Kuriózní zásah mají za sebou policisté v nizozemském městě Zaandam. Po dopadení zloděje zjistili, že pachatel má o jednu nohu méně, než měl při krádeži. Umělou končetinu nakonec našli až za svým služebním vozem.
Policie v nizozemském Zaandamu byla v pondělí 20. října odpoledne přivolána k běžnému případu drobné krádeže v supermarketu. Na místě zadržela muže, který se pokusil zboží ukrást a následně uprchnout. Vše probíhalo podle standardního postupu – podezřelý byl zadržen, naložen do vozu a převezen na služebnu. Tam ale přišel nečekaný moment.
„Našemu čerstvě zatčenému muže najednou chyběla jedna noha,“ uvedla policie v příspěvku na facebooku. Strážci zákona si údajně nevšimli chybějící nohy již dříve proto, že muž kladl odpor a měl dlouhé kalhoty.
Krátce poté policisté při kontrole služebního vozu zjistili, co se stalo – ztracenou umělou nohu objevili za autem a podle všeho ji muž ztratil už při útěku.
Policisté vtipně poznamenali, že pachatel dal při útěku své noze pořádně zabrat – a nakonec ji tam i nechal. Ztracená protéza byla muži vrácena a policie s humorem uzavřela svůj příspěvek slovy: „Všechno zase ‚šlape‘, jak má.“
