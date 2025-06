Brněnští kriminalisté objasnili sérii vloupání do vozidel, za kterými má stát dvojice mužů (47 a 22). Celkem mají na svědomí nejméně pětatřicet případů, přičemž „pracovali“ buď společně, nebo každý zvlášť.

Jejich modus operandi byl jednoduchý – vzít kladívko, rozbít okno a vzít, co se dá. Peníze, elektroniku, kempingové vybavení… a jak se ukázalo, dokonce i sladkosti.



uvedla policejní mluvčí Andrea Cejnková. Zloděj tak rozbitím okna způsobil mnohem víc újmy, než byla hodnota lupu.

Celková škoda, kterou dvojice způsobila, se vyšplhala na 350 tisíc korun. Z toho víc než 200 tisíc korun tvoří jen škody na skle. Takže pokud si někdo myslí, že „v autě to na chvíli nevadí“ – vadí. Policisté zdůrazňují, že zloděj neřeší, co krade. Když vidí něco, co by šlo zpeněžit nebo aspoň sníst, jedná.

VIDEO: Policisté v Brně dopadli zloděje, kteří vykrádali auta.

Video Video se připravuje ... Policisté dopadli zloděje, kteří v Brně vykradli 35 aut. Policie ČR