Svůj fotoobraz mělo město volně vystaven v září na den svatého Václava. V budově Nové radnice, tedy ostravského magistrátu, probíhal den otevřených dveří. Ten si neznámý gauner pojal po svém.
Kamery ho zachytily, který si obraz jakože se zájmem prohlíží, pomalu ho bere do rukou a ještě jemně poodsune už prázdný stojánek. Pak nepříliš rychlým krokem odchází i s obrazem pryč. Záběry ukazují i několik lidí, kteří muže při činu mohli vidět, ale asi si nepřipustili, že právě viděli krádež.
Měl tam „křoví“
Drzoun popošel necelých 50 metrů, když se k němu na kraji náměstí připojili jeho dva kumpáni. Ti mu při odchodu udělali křoví a odkráčeli jakoby nic.
„Na základě vyhodnocení kamerových záznamů bylo zjištěno, že se na místo dostavili dva muži a jedna žena. Jeden z mužů obraz odcizil, poté z místa všichni odešli,“ uvedla policistka Eva Michalíková s tím, že po trojici policisté nadále pátrají.
Tištěn 3D technologií
Ukradený fotoobraz „Pohled na Ostravu tehdy a dnes“ je zvláštní tím, že byl vytištěn ve 3D formátu. Z jednoho úhlu pohledu zachycuje dnešní ulici 28. října u Sýkorova mostu v prvních hodinách po osvobození centra města 30. dubna 1945 a z jiného současnost. Má velikost 80 x 60 cm. Jeho hodnota byla předběžně vyčíslena na několik tisíc korun.
Nemá „nového“ majitele?
Policisté hledají svědky, a na náměstí jich v době skutku postávalo požehnaně, kteří krádež viděli i ty, kteří by mohli gaunery znát. Hledá se dál i obraz. „Obracíme na možného „nového“ majitele, který obraz mohl zakoupit, aby nás kontaktoval. Jedná se o věc pocházející z trestné činnosti. V případě poznatků neváhejte volat na tísňovou linku 158,“ požádala policistka Eva Michalíková.
