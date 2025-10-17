Zloději zkoušeli štěstí nejdřív v Brně, kde měli na svědomí 35 aut. Pak je kriminalisté odhalili. Jenže, škoda, kterou způsobili, byla tak nízká, že nebyl důvod je držet vazebně.

Navíc starší z mužů horlivě sliboval, že už toho nechá a nikdy nebude krást. Po propuštění krádeže skutečně ustaly, ale jen v Brně. S vykrádači aut najednou měli plné ruce práce v Olomouci a Přerově. Později i v Blansku a Hodoníně.

Úlet z Brna: Mlsný zloděj vykradl auto jen kvůli sáčku bonbónů! Měl na ně chuť

Velká škoda na autech

Policisté jim napočítali neuvěřitelných 115 případů. Konečný lup obou nenechavců byl ale skoro k smíchu – pouhých 150 tisíc korun. V zastavárnách navíc dostali jen malou část hodnoty ukradených věcí. „Poškozením vozidel, ale způsobili škodu přes 600 tisíc korun,“ upřesnila mluvčí policie Andrea Cejnková.

Zloději podle ní brali všechno, co jim přišlo pod ruku – peníze, elektroniku, batohy nebo třeba vybavení na kempování. „V květnu měl starší z dvojice dokonce tak velkou chuť na sladké, že rozbil okno auta jen kvůli bonbónům mezi sedadly,“ upřesnila mluvčí policie.

Břídilové: Jeden ukradl neprodejnou soupravu, druhý nechal v autě balík peněz

Odložená kabelka v autě zlákala zloděje na lesní cestě u Ochozu u Brna. Do auta se dostal poté, co rozbil sklo u sedadla spolujezdce. Ilustrační foto.
Oba muži mají za sebou už pestrou kriminální minulost. Nyní jsou ve vazbě a čeká je soud. Za trestné činy krádeže, poškození cizí věci a padělání platebního prostředku jim hrozí až pět let vězení.
Autor: Policie ČR