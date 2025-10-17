Zloději zkoušeli štěstí nejdřív v Brně, kde měli na svědomí 35 aut. Pak je kriminalisté odhalili. Jenže, škoda, kterou způsobili, byla tak nízká, že nebyl důvod je držet vazebně.
Navíc starší z mužů horlivě sliboval, že už toho nechá a nikdy nebude krást. Po propuštění krádeže skutečně ustaly, ale jen v Brně. S vykrádači aut najednou měli plné ruce práce v Olomouci a Přerově. Později i v Blansku a Hodoníně.
Velká škoda na autech
Policisté jim napočítali neuvěřitelných 115 případů. Konečný lup obou nenechavců byl ale skoro k smíchu – pouhých 150 tisíc korun. V zastavárnách navíc dostali jen malou část hodnoty ukradených věcí. „Poškozením vozidel, ale způsobili škodu přes 600 tisíc korun,“ upřesnila mluvčí policie Andrea Cejnková.
Policisté dopadli zloděje, kteří v Brně vykradli 115 aut. Policie ČR
Zloději podle ní brali všechno, co jim přišlo pod ruku – peníze, elektroniku, batohy nebo třeba vybavení na kempování. „V květnu měl starší z dvojice dokonce tak velkou chuť na sladké, že rozbil okno auta jen kvůli bonbónům mezi sedadly,“ upřesnila mluvčí policie.