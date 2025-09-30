„Před 15 minutami se nám někdo dostal na sklad a ukradl nám notebook,“ hlásil oznamovatel na linku 158. Ukázalo se, že věcí ze skladu zmizelo více. Když policisté na ulici spatřili muže (30), jednu z jim „známých firem“, zamířili k němu.
Muž nesl mobily a platební terminál, přes rameno se mu houpala brašna s notebookem. „Jsem to teď našel a nesu to odevzdat k vám na služebnu,“ hlásil chlap. „Fáákt? Tak my vás tam odvezeme,“ přistoupili naoko na jeho hru policisté.
Ze zdi vyrval trezory
Muž se dočkal akorát sdělení podezření z krádeže a později obvinění. Neřešil se jen vykradený sklad, ale také dvě krádeže z dřívějška. Ve wellness centru měl pobrat mimo jiné televizi a kávovar, z restaurace v Porubě ze zdi vytrhnout dva trezory plných peněz. Muž nakonec kápl božskou.
Muž podezřelý z vloupání do skladu s elektronikou v Ostravě tvrdil, že kradené věci našel. PČR
„Obviněný s policisty spolupracoval a ke svému jednání se doznal. Jak sám uvedl, odcizené věci měl obratem prodat a získané peníze utratit za své potřeby,“ uvedla policejní mluvčí Eva Michalíková. Recidivistovi, který způsobil škodu za čtvrt milionu, hrozí dalších pět let za mřížemi.