Ti tam byli téměř okamžitě, za pouhé tři minuty. Fyzicky zdatného muže tak zastihli ještě na lešení. Byl právě na cestě dolů. Měl sice s sebou věc, kterou před výstupem neměl, ale jak se ukázalo, nikomu ji neukradl.
„Do domu nepřišel krást, naopak se dostavil pro svoji vlastní věc. Po lešení vystoupal k bytu, kde bydlí jeho přítelkyně, a ta mu balkonovými dveřmi podala jeho nabíječku k mobilnímu telefonu, kterou si tam zapomněl,“ řekl mluvčí strážníků Jakub Ghanem.
Muž jim vzápětí vysvětlil, proč se pro nabíječku nevydal dveřmi. „Dívčina matka ho nemá příliš v oblibě, a tak využil rekonstrukce domu, aby se vyhnul obligátnímu příchodu přes chodbu,“ vysvětlil mluvčí strážníků.
