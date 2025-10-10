Zlodějnu navíc zachytil i kamerový systém v prodejně, přivolaní strážníci tak měli snadnou práci. Zjistili, že se zlodějce zachtělo deodorantů v ceně 900 korun.
„S ohledem na to, že v případu mělo podstatnou roli dítě, vyrozuměli strážníci sociální pracovníky a do obchodu přivolali státní policisty. Po jejich vyhodnocení bude mít případ úřední dohru,“ shrnul mluvčí městské policie Jakub Ghanem.
VIDEO: Zloděj prchal před policisty přes žiletkový drát
Zloděj prchal před policisty přes žiletkový drát, který chránil policejní objekt. Policie ČR
