Zlodějnu navíc zachytil i kamerový systém v prodejně, přivolaní strážníci tak měli snadnou práci. Zjistili, že se zlodějce zachtělo deodorantů v ceně 900 korun.

Seniorka si odskočila na WC, chmatáci jí vybrali batoh: Kamerám neunikli

Zlodějům stačilo pár vteřin, aby opuštěný batoh prohledali.

„S ohledem na to, že v případu mělo podstatnou roli dítě, vyrozuměli strážníci sociální pracovníky a do obchodu přivolali státní policisty. Po jejich vyhodnocení bude mít případ úřední dohru,“ shrnul mluvčí městské policie Jakub Ghanem.

VIDEO: Zloděj prchal před policisty přes žiletkový drát

Zloděj prchal před policisty přes žiletkový drát, který chránil policejní objekt. Policie ČR