Recidivista v garáži umlátil partnerku: Obvinili ho i za zbraň v tužce, drogy a znásilnění nezletilé
Devětatřicetiletý muž, který podle policie v srpnu ve Vrchlabí na Trutnovsku zbil svou partnerku a ta později zemřela, nově čelí stíhání i za znásilnění nezletilé, nedovolené ozbrojování a drogové delikty.
Po rozšíření obvinění hrozí muži obviněnému z vraždy partnerky ve Vrchlabí vězení až na 12 let místo původních až deseti let. Detektivové u muže zajistili i neobvyklou zbraň, střelbyschopnou tužku. Muž zůstává ve vazbě. Na webu policie to dnes uvedla mluvčí policie Šárka Pižlová.
„Vyšetřování nadále pokračuje, přičemž kriminalisté zadali řadu znaleckých posudků, včetně posudku z odvětví sexuologie,“ uvedla mluvčí. Nebezpečnost střílející tužky si již kriminalisté potvrdili balistickou expertizou.
Svou dvaačtyřicetiletou partnerku muž podle kriminalistů zbil pěstmi 3. srpna. Žena na následky zranění později zemřela. Nalezena byla 4. srpna v garáži, kde s partnerem žila. Příčinou její smrti bylo krvácení do mozku. Policie podezřelého zatkla tři dny po činu a obvinila z ublížení na zdraví s následkem smrti.
V minulosti soudy muže podle mluvčí policie devětkrát potrestaly za majetkovou i násilnou trestnou činnost.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.