Rodiče holčičky (4) se uvařili v hotelové vaně! Vyšetřovatelé popsali detaily podivné smrti
Otřesný případ se odehrál v brazilském São Jose už v srpnu, až nyní ale policisté dokázali rozklíčovat, co přesně se stalo. Pouhý den po oslavě 4. narozenin jejich dcery našli rodiče mrtvé v hotelové vaně. Teplota vody měla prý 50°C a oba rodiče měli v krvi stopy po alkoholu i drogách. Doslova se uvařili zaživa!
Vojenský policista Jeferson Luiz Sagaz (†37) a je partnerka Ana Carolina Silvaová (†41) byli nalezeni mrtví 12. srpna v hotelové koupelně. Policie tehdy nesdělila žádné detaily k jejich smrti, celý případ má ale šílené rozuzlení.
Pár strávil předchozí den oslavou narozenin jejich čtyřleté dcerky. Večer ji nechali u příbuzných a jeli se bavit do víru velkoměsta. Zašli do baru a v noci se ubytovali v místním hotelu. Naposledy byli viděni krátce před půlnocí. Když ale druhý den nevyzvedli svou dceru, Anina sestra zalarmovala policii.
Ta pár našla ve vaně jejich hotelového pokoje - voda uvnitř měla 50°C, protože na ni byl namířený zapnutý přímotop. Vyšetřovatelé nechali vypracovat celkem 16 forenzních posudků, aby zjistili, co se vlastně stalo. Pitva nakonec vše vysvětlila a vyloučila úraz elektrickým proudem, otravu oxidem uhelnatým i vraždu spáchanou třetí osobou.
Dvojice měla v těle nejen velké množství alkoholu, ale i stopy po kokainu. Ve spojení s okolními podmínkami - vedrem v místnosti i velmi horkou vodou - oba utrpěli úpal, který je zabil. Policie prověřila i bezpečnostní kamery, zbytek pokoje i auto dvojice, nenašli ale žádné důkazy o zapojení dalších osob.
Anina rodina ale tvrdě odmítá, že by žena byla uživatelkou drog a domnívá se, že musela být k požití kokainu přinucena. Ani jejich přátelé nepamatují, že by někdo z páru kdy užil tvrdé drogy, policie neeviduje žádné případy domácího násilí v jejich domácnosti. Ana byla s Jefersonem celkem téměr dvacet let a měli spolu jednu dceru, která se nyní stala sirotkem.
