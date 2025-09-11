Nákladní auto na Trutnovsku srazilo dítě: Na místě zemřelo
Na Trutnovsku ve čtvrtek vpodvečer srazilo nákladní auto dítě, které zemřelo. Informovala o tom policejní mluvčí Andrea Muzikantová. Podrobnosti k tragické nehodě policie vzhledem k věku oběti neuvedla.
Informaci o havárii dostali policisté dnes kolem 17:00. „Došlo ke střetu nákladního vozidla s osobou mladší 15 let, která na místě utrpěla zranění neslučitelná se životem,“ uvedla Muzikantová.
Jde o druhou tragickou nehodu na Trutnovsku v tomto týdnu. V úterý zemřeli při srážce dvou aut u Dvora Králové nad Labem čtyři lidé a pátý člověk utrpěl vážné poranění. Policie uvedla, že nikdo z pěti cestujících nebyl připoután bezpečnostními pásy.
