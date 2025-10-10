Na Pelhřimovsku viděli medvěda?! Byl pár desítek metrů od domů, popsal svědek
Ochránci přírody od středy sledují území u Senožat na Pelhřimovsku, kde údajně myslivec zahlédl medvěda. Ředitel regionálního pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR uvedl, že výskyt medvěda dosud potvrzený není. Požádal, aby lidé, kteří by našli nějaké indicie, kontaktovali agenturu ochrany přírody nebo policii. Svědek údajně šelmu viděl jen pár desítek metrů daleko od domů.
Mohla by to být zvířata uniklá ze zájmového chovu, která nemají přirozenou plachost vůči člověku. „V případě blízkého setkání, kdybyste se s ním setkali napřímo (nikoli u auta nebo domu), se opatrně a pomalu vzdalte, nesnažte se s ním navázat kontakt a ihned volejte Policii ČR linku 158,“ uvedla Jindřiška Jelínková z AOPK ČR.
U Senožat v jednom případě člověk údajně viděl medvěda na okraji silnice, našly se také povalené kontejnery s roztahanými odpadky. „Můžu říci, že podle svědků, kteří ta pozorování měli, to vypadá, že to není úplně planá zpráva na první pohled, ale zároveň to nejde potvrdit,“ uvedl Hlaváč.
Medvěda údajně viděl dvaačtyřicetiletý Vasil Kyrlyk. Svůj zážitek popsal pro regionální Deník. „Jeli jsme s dcerou do práce, bylo půl osmé ráno. Sjížděli jsme z kopce a v zatáčce dcera najednou zakřičela. Tati, medvěd! Opravdu tam byl, tři metry od cesty,“ uvedl svědek . „Hrabal se v zemi, asi něco jedl. Když viděl auto, lekl se a utekl do křoví,“ řekl Kyrlyk.
Objevují se i zjevně falešné zprávy, například video s medvědem údajně z blízkých Křelovic vytvořené umělou inteligencí.
Obec Senožaty s 800 obyvateli nabádá místní k opatrnosti. Vedení školy a školky upozornila na to, aby se děti při vycházkách držely v obci. Škola pro jistotu zrušila naplánovaný úklid lesa, řekl starosta Ladislav Mareš (nestraník).
Podle odborníků je prakticky vyloučené, aby se do tohoto území dostal volně žijící medvěd z Karpat, kde je jejich nejbližší populace, uvedl Hlaváč. Zvíře by muselo přejít přes celou Moravu a překonat několik dálnic. „Nedovedu si představit, že by si ho nikdo nevšiml,“ uvedl. Pak by se nabízela otázka, zda by to nemohlo být zvíře z nějakého nelegálního chovu.
„Česká inspekce životního prostředí se ve větší míře zaměřila na kontroly nelegálních chovů,“ uvedl dnes její ředitel Petr Bejček.
Pokud se výskyt medvěda potvrdí, zajistí odchyt a umístění do karantény policie s odborníky na odchyt velkých šelem. Umístěný by mohl být do chovného zařízení pro medvědy, které v Jánských Lázních dokončuje ZOO Dvůr Králové.
Krásný zvíře, ale asi bych se s ním jen tak venku nechtěla potkat. 😱