Otec umřel s rukou v kontejneru na oblečení: Nedokázal se vymanit
V sobotu 27. září tragicky umřel otec (45) potom, co se jeho ruka zasekla v kontejneru na oblečení. Muž se z něj nejspíš snažil něco vylovit, když mu mechanismus ruku skřípl a nedařilo se ji uvolnit. Muž u kontejneru čekal několik hodin na záchranu. Když dorazila, bylo už pozdě.
V portugalském Cascais byl muž, v oblasti kolem kontejneru na darování použitého oblečení, spatřen už v 10 hodin večer. Poplach a příjezd záchranářů proběhl až v 1:30 v noci. S největší pravděpodobností čekal na pomoc několik hodin bez možnosti pohybu, uvedl deník Daily Star.
Tělo se ze sevření podařilo dostat až po rozříznutí a vyjmutí zadní strany boxu. Vyšetřovatelé ho odvezli do Právní lékařské kanceláře, kde provedli pitvu. Přátelé a rodina si myslí, že smrt musela být mučivá, jestli se marně pokoušel osvobodit.
„Bruno žil s obtížemi, ale nebyl bezdomovec. Je to tragická smrt,“ vyjádřil se jeho přítel. „Bydlel se svou přítelkyní a synem. Také často navštěvoval svou matku, která se teď vyrovnává s obrovskou ztrátou. Všichni ho tady znali, protože byl vždycky ochotný pomoct a měl srdce na dlani,“ dodal pro Cascais24Horas.
„Ti, kteří často využívají tyto kontejnery, to dělají z nutnosti a nikdo by neměl riskovat svůj život při snaze o získání kusu oblečení. Je nepřijatelné, aby zařízení sloužící k solidaritě nakonec bralo životy, jako tomu bylo v tomto případě,“ řekl další z jeho kamarádů.
Tyhle konťáky by se měly zakázat. Akorát to somráci krámujou a je kolem toho všude okolo bordel, jak někde na skládce 😡