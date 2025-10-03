Mladík (16) v Hradci Králové ubodal prodavačky: Pohrdavý úšklebek vraha! Soud prodloužil vazbu
Už to není ten baculatý hoch s tváří děvčete. Ke změně vizáže došlo u vraha (16) dvou prodavaček, ubodaných v únoru v hradeckém obchodě Action. K soudu, který případ má řešit, v pátek dorazil jako hubenější vlasatý usměvavý kluk. Blesk byl exkluzivně u toho.
V neprůstřelné vestě, pod níž už neměl svůj oděv, ale fádní šedý vězeňský mundúr, který nosí za zdmi hradecké vazební věznice, kde je únorového obvinění prošel chodbou hradeckého krajského soudu v doprovodu ozbrojené vězeňské služby do jednací síně v přízemí budovy.
Tam hoch drobné postavy, do něhož by nikdo neřekl, že dokázal chladnokrevně zabíjet, poprvé spatřil a pozdravil předsedu senátu, který 14. října začne případ projednávat. Bylo vidět, že mladík, který po základce dál nestudoval a o práci neměl zájem, pár kilo shodil. Doma, kde žil jen s matkou a trávil čas hlavně u počítače, se zřejmě stravoval úplně jinak.
Zůstane dál ve vazbě!
Soud si nechal vraždícího kluka předvést na vazební zasedání, v němž rozhodoval, zda by měl dál do procesu zůstat za mřížemi. A tam se i vrátil. „Je obava, že by uprchl nebo se skrýval anebo by opakoval, případně pokračoval v trestné činnosti. Proto bylo rozhodnuto o jeho ponechání ve vazbě,“ uvedl soudce Petr Mráka.
Mladík se vzdal práva stížnosti a stejně tak učinila i žalobkyně Lucie Žabková. Rozhodnutí ale ještě není pravomocné, protože se musí ještě kvůli nízkému věku pachatele doručit sociálnímu orgánu a také rodičům. Za vraždu prodavaček mu hrozí maximálně 10 let.
Pohrdavý úsměv?
Zatímco po zadržení, obvinění a rozhodováním o vazebním stíhání působil mladík tak, že ho nic nezajímá a spíše mlčky upřeně hleděl před sebe, nyní svůj zrak směřoval do okolí a působil, že je v pohodě, nad věcí a ničeho nelitoval. Při pohledu do fotoaparátu reportérky se dokonce i usmál. Jeho výraz ale působil spíše jako pohrdavý úšklebek. A takto koutky zvedl a se zájmem zamířil pohled do objektivu vícekrát. Pozornost ho asi těšila.
Bodal nožem z regálu
Mladík žil ve virtuálním fantazijním světě a právě vraždou uskutečnil svoje představy, přičemž jednal příčetný, bez vlivu alkoholu a nebyl ani zfetovaný. Za cíl si vybral náhodně oběti. Prodavačka Iveta S. (†38) žila u Hradce Králové s přítelem, který má dvě děti, mladší Eliška K. (†19) z Jasenné na Náchodsku měla rok po studiu na obchodní akademii. Po vstupu do Actionu zeptal, kde mají nože, z regálu vzal jeden s 20centimetrovou čepelí a obě ubodal. Nůž hodil při útěku za obchodem a za 10 minut ho policie zadržela kilometr daleko.
😨 jsem ráda, že u nás není trest smrti, ale TOTO INDIVIDUUM bych utratila jako prašivého psa. Čemu se ten BLB směje???? 😨