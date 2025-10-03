Kamera natočila rozvášněný pár: Divoký sex na korbě jedoucího auta!
Sociální sítě obletěly divoké záběry pořízené v thajském městě Phuket. Jsou na nich vidět muž a žena, kteří se na korbě rychle jedoucího auta oddávají milostným hrátkám. Podle aktéra Georgyho Dzugkoeva šlo o vtip a oba byli ve skutečnosti oblečení. Thajské úřady se však příliš nenasmály a muži mimo jiné zakázaly vracet se do země na dalších 99 let, hrozí mu navíc až pět let vězení za šíření pornografie!
Dvojice svůj sexuálně kaskadérský kousek provedla ve středu v časných ranních hodinách. Záběry divokého „sexu“ na korbě jedoucího pick-upu od té doby stihly obletět celý internet. Když se záběry dostaly k místním, kteří silnici okamžitě poznali, město Phuket zachvátil vztek. Ruského blogera bez váhání nahlásili policii.
Policisté vzali záběry, na kterých si Dzugkoev užívá za plné rychlosti, vzali velmi vážně. Muže zatkli ten samý den, co dostali oznámení o jeho drzém chování. Muž byl jen pár minut od nastoupení do letadla mířícího pryč z Thajska. Spolu s ním policie zatkla i dalšího ruského občana jménem Alex, který by měl být majitelem použitého auta.
Dzugkoev tvrdí, že šlo pouze o vtip a on i žena ve videu prý podle něj měli na sobě spodní prádlo. Policie však jeho čin za příliš vtipný nepovažuje. Úřady mu odebraly víza pro pobyt v Thajsku na dalších 99 let. K tomu mu navíc hrozí pět let za mřížemi za veřejné šíření pornografie. „Ruský občan potvrdil, že na videu byl skutečně on, ale odmítá, že v něm měl sex,“ sdělili podle deníku The Sun policisté.
Vyšetřovatelům se podařilo zadržet i ženu z videa. Podle jejího svědectví jí muž za účast zaplatil v přepočtu asi 600 korun. „Na sociálních sítích má tisíce sledujících a podobný obsah tvoří často. A to nejen v Thajsku,“ řekl plukovník policie Chatri Chukaew. Ženu prý potkal v baru, kde pracovala. „Na svých sociálních sítích má i jiný obsah, který by mohl být zločinný. Vše je předmětem vyšetřování,“ dodal.
