Přes sto let basy za zneužívání dívek: Británie řeší znásilňování gangy
Sedm mužů bylo ve středu 1. října na severu Anglie odsouzeno k dohromady 174 rokům vězení za dlouhodobé sexuálnímu zneužívání dvou dívek, kterým bylo na počátku kriminální činnosti 13 let. Informovaly o tom agentury Reuters a AFP. Jde o poslední z procesů souvisejících s rozsáhlým skandálem po odhalení skutečnosti, že v Británii po desítky let působily gangy sexuálně zneužívající zranitelné dívky.
Britský premiér Keir Starmer v červnu oznámil, že jeho vláda spustí celostátní vyšetřování případů skupinového sexuálního násilí na mladých dívkách, jehož se podle médií dopouštěly skupiny mužů, často původem z Pákistánu. Zatímco muži pocházeli často z migrantských komunit, napadené ženy byly bělošky, které pocházely často ze sociálně znevýhodněných vrstev.
Soud v Manchesteru potrestal muže usvědčené z desítek trestných činů, včetně 30 znásilnění, které se odehrály v letech 2001 až 2006. Prokurátor Rossano Scamardella na začátku procesu řekl, že obě dívky „byly předávány z rukou do rukou na sex“, byly zneužívány a ponižovány.
Podle Scamardelly o dívkách věděly sociální služby a nebylo tajemstvím, že měly sex se staršími muži jihoasijského původu, jimiž byli i dnes odsouzení pachatelé.
Muži provinění popírají. Za zotročování dívek dostali tresty v rozmezí 12 až 35 let vězení. Vůdce této skupiny, Mohammed Zahid, 65letý muž narozený v Pákistánu, byl odsouzen k 35 letům vězení. Podle agentury AFP prodával spodní prádlo na trhu v Rochdale v severní Anglii a lákal dospívající dívky slibováním alkoholu nebo drog výměnou za sex.
Scamardella během procesu uvedl, že dívky byly nuceny k pohlavnímu styku „s několika muži ve stejný den“, ve zchátralých bytech, na plesnivých matracích nebo v automobilech, na parkovištích či v opuštěných skladech.
Dohromady bylo v Británii v procesech se sexuálními gangy odsouzeno už více než 100 mužů. Počet obětí se odhaduje na několik tisíc a policie a sociální služby jsou ostře kritizovány za to, že je neochránily.
