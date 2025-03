Přes 1500 mrtvých po zemětřesení v Asii: Peklo na střeše věžáku!

Barmu a thajský Bangkok zasáhlo silné zemětřesení. K zemi se zřítily budovy, obětí by mohly být i desítky tisíc. Počet potvrzených obětí vystoupal na 1644. Kamera zachytila peklo přímo na střeše mrakodrapu. Ze záběrů běhá mráz po zádech.

Naprostý chaos vypukl v Barmě a thajském Bangkoku po silném pátečním zemětřesení. Počet obětí překročil 1600 mrtvých, dalších 2376 osob bylo zraněno. Podle úřadů by počet obětí mohl vystoupat až k desítkám tisíc mrtvých.

Jedna z kamer zachytila peklo přímo ze střechy zmítajícího se mrakodrapu! Na uniklém videu lze vidět zamilovaný pár, když se voda začala vzdouvat a rozlévala se po podlaze střešní terasy.

Video Kamera zachytila zemětřesení v Thajsku přímo ze střechy mrakodrapu. - X.com/@IykeObedOnuorah Video se připravuje ...

Lidé v panice vybíhali do ulic, mnozí jen v županech a plavkách. „Najednou se celá budova dala do pohybu, okamžitě se ozval křik a propukla velká panika,“ popsal dramatickou situaci ve městě skotský turista. Napsal o tom britský deník Daily Mail.

České ministerstvo zahraničí nemá informace o tom, že by mezi zraněnými po dnešním zemětřesení v Thajsku a Barmě byli čeští občané. „Nemáme informace o tom, že by mezi zraněnými byli čeští občané. Na naše ambasády se obrací lidé pouze s dotazy, co dělat. Doporučujeme registraci v systému DROZD, kde pro Thajsko evidujeme 396 cestovatelů a pro Myanmar 4,“ uvedl pro Blesk Zprávy mluvčí ministerstva zahraničí Daniel Drake.

Pomoci po zemětřesení jsou připraveni čeští hasiči, v jejichž pohotovostním týmu je 36 lidí a pět psů. Český USAR (Urban Search and Rescue) tým je schopen vyrazit do šesti hodin od přijetí žádosti.