Mafiánská přestřelka v dovolenkovém ráji: Na Krétě kvůli krevní mstě umírali lidé!
Obyvatelé malebné vesničky Vorizia, která se nachází v oblíbené turistické destinaci na Krétě, zažili o víkendu scénu jako z akčního mafiánského filmu! Dlouhotrvající a vleklý spor dvou rodin o přilehlé pastviny a pozemky se rozhodla jedna z rodin vyřešit po svém a vzít spravedlnost do vlastních rukou. Při přestřelce zemřeli dva lidé, policie pak po vesnici posbírala tisíce nábojnic.
Nejprve v pátek Vorizií otřásl hrozivý výbuch rozestavěného domu, který patřil jedné z rodin. Nikoho v tu chvíli ani nenapadlo, že toto mělo být jen varování a že se sobotní poklidný den promění v brutální krveprolití. Ještě spící vesničku, obklopenou majestátními horami a nekonečnými zelenými pastvinami, ráno probudila ostrá střelba z brokovnic a samopalů. „Přestřelky se mělo zúčastnit šest lidí. Jeden ze střelců zemřel, dva jsou v nemocnici zranění a pod dohledem policie, tři další zřejmě utekli do hor,“ uvedla řecká média. Tři hledaní střelci jsou ve věku 19 - 25 let.
Scény jako z akčního filmu
Když stovky policistů a specializované jednotky z celé Kréty a Atén dorazily na místo, naskytl se jim pohled jak z hororu - rozstřílená auta a tisíce vystřílených nábojnic posetých všude po vesnici. Tragická událost si vyžádala dvě oběti, z nichž jedna byla doslova ve špatný čas na špatném místě. V době střelby přijela 57letá žena z vedlejší vesnice na bohoslužbu za svého otce v kostele a místo pietní vzpomínky se stala terčem masakru.
Je snad vesnička prokletá?
Ve Vorizii nyní panuje strach a paranoia. Dle místních tu mafiánské právo vendety – krevní msty - platí odnepaměti a násilí se tu dědí z otce na syna. „Krev se prolévá znovu pro nic za nic. V roce 1955 jsme se navzájem povraždili kvůli kapce vody, kvůli prameni vysoko v horách,“ citoval řecký server Thema devadesátiletého pamětníka Yiannise Fragkiadakise. Policie teroru údajně jen v nečinně přihlíží a pravidla „oko za oko, zub za zub“ v tichosti toleruje.
