Vražda novináře Kuciaka: Výpověď nešťastného otce!
Otec zavražděného novináře Jána Kuciaka promluvil o nekonečných soudních řízeních a stresu, který poslední roky nepřetržitě zažívá. Přes zdravotní komplikace stále doufá ve spravedlnost.
Je to 7 let od vraždy novináře Jána Kuciaka (†27) a jeho snoubenky Martiny Kušnírové (†27). Od té doby stále probíhají soudní řízení a tragický příběh nemá konce.
Rodiče zavražděného syna jsou u případu stále přítomní a doufají ve spravedlivý verdikt. Jánův otec Jozef Kuciak (69) poskytl rozhovor pro deník Nový Čas. Neustálý stres a nejistota se výrazně podepisují na pozůstalých rodičích.
Pan Kuciak se svěřil, že minulý rok podstoupil operaci srdce, při které mu lékaři aplikovali umělou chlopeň. Po těžkém období nastává další vyčerpávající kapitola. V lednu se případ začne vyšetřovat v podstatě úplně od začátku, už potřetí.
„Jsme rádi, že to už začne. Slyšení jsou dost nahuštěná, takže snad to i poměrně rychle skončí. Příští rok by možná mohlo dojít i k vyhlášení rozsudku, záleží na tom, jaké budou překážky a co se bude dít ze strany obžalovaných,“ vysvětlil pan Kuciak.
Otec znovu ukázal na Kočnera
Dodal, že pro ně účast na soudním řízení bude časově a finančně velmi náročná. „S manželkou jsme důchodci, ale Zlatka (matka zesnulé Martiny Kušníkové, pozn. red.) je zaměstnaná a bude muset řešit dovolenou,“ popsal.
„Doufám ve spravedlnost. Mně je úplně jasné, že je za tím Kočner. Snad se celé Slovensko dozví pravdu. Nikdo jiný k tomu důvod neměl, alespoň ne takhle pádný jako on,“ řekl svůj názor tatínek mrtvého novináře.
Klec spadla už před pěti lety
Na lavici obžalovaných podnikatel Marian Kočner (56) v minulosti skutečně skončil. Vraždu si měl údajně objednat. Vinu se ovšem nikdy nepodařilo prokázat.
I tak Kočner skončil ve vězení. Shodný trest vězení ve výši 19 let uložil v roce 2020 slovenský soud podnikateli Marianu Kočnerovi a exministrovi hospodářství a někdejšímu šéfovi soukromé televize Markíza Pavolu Ruskovi. Oba uznal vinnými z padělání čtyř směnek v hodnotě téměř 69 milionů eur (1,75 miliardy korun) a z maření spravedlnosti.
