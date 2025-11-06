Z Lipna vylovili vůz se dvěma mrtvými: Policie prozradila výsledky testů DNA!

Autor: ČTK - 
6. listopadu 2025
Ostatky v autě nalezeném na dně lipenské přehrady patřily podle analýzy DNA dvěma pohřešovaným Rakušanům. Policie nadále vyšetřuje příčiny jejich úmrtí. Informovala o tom dnes na webu. Oba Rakušané zmizeli před deseti lety. Auto vytáhli policisté ze dna přehrady před dvěma týdny.

„Případem se i nadále zabývají českokrumlovští kriminalisté, kteří se budou snažit zjistit okolnosti, za jakých se vozidlo dostalo do vody a také okolnosti úmrtí obou mužů,“ uvedla jihočeská policejní mluvčí Lenka Krausová.

Jednou z policejních variant tragédie je například nešťastná událost, tedy to, že muži usnuli na břehu ve voze, který pak sjel do přehrady. Stříbrný citroën, který potápěči zásahové jednotky 22. října večer z lipenské přehrady vytáhli, patří deset let pohřešovanému rakouskému občanovi. Spolu s ním tehdy zmizel i další Rakušan. Auto objevili při výcviku vojáci. Bylo přibližně 20 metrů od přívozu v Dolní Vltavici.

V září 2015 zmizeli dva šestadvacetiletí muži z rakouského Zwettlu, odkud odjeli právě šedým citroënem do Česka. Následně je zahlédli lidé ještě na náměstí ve Vyšším Brodě, ale další informace nikdo neměl.

