Nešťastnice odešla z nemocničního zařízení v Ostravě ve středu 29. října. „Naposledy pak byla viděna po 16. hodině na vlakovém nádraží v Bohumíně,“ uvedla policejní mluvčí Kateřina Kubzová.

Policisté prověřovali i další nemocnice a místa, kde by se žena mohla zdržovat, bohužel bezvýsledně.

Maminku Denisu (†37) zlomily tragédie: Nelinka, Oliver a Zdeněk zůstali sami

Denisa (†37) ze Štramberku na Novojičínsku s partnerem Zdeňkem, Nelinkou a Oliverem.

Po pár dnech, v úterý 4. listopadu, z policejní databáze pohřešovaných žena zmizela. Její mrtvé tělo našli v Polsku. „Žena byla nalezena mimo území České republiky, bohužel bez známek života,“ podotkla pro týdeníkpolicie.cz  policistka Daniela Vlčková. Okolnosti úmrtí žena nebudou vzhledem k pozůstalé rodině policisté zveřejňovat.

VIDEO: Za katrem : Kde je tělo podnikatelky Jany? Měla být uškrcená bezpečnostním pásem.

Video
Video se připravuje ...

Za katrem : Kde je tělo podnikatelky Jany? Měla být uškrcená bezpečnostním pásem pdc, icp, Červený, Chebotareva