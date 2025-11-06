Nešťastnice odešla z nemocničního zařízení v Ostravě ve středu 29. října. „Naposledy pak byla viděna po 16. hodině na vlakovém nádraží v Bohumíně,“ uvedla policejní mluvčí Kateřina Kubzová.
Policisté prověřovali i další nemocnice a místa, kde by se žena mohla zdržovat, bohužel bezvýsledně.
Po pár dnech, v úterý 4. listopadu, z policejní databáze pohřešovaných žena zmizela. Její mrtvé tělo našli v Polsku. „Žena byla nalezena mimo území České republiky, bohužel bez známek života,“ podotkla pro týdeníkpolicie.cz policistka Daniela Vlčková. Okolnosti úmrtí žena nebudou vzhledem k pozůstalé rodině policisté zveřejňovat.
VIDEO: Za katrem : Kde je tělo podnikatelky Jany? Měla být uškrcená bezpečnostním pásem.
Za katrem : Kde je tělo podnikatelky Jany? Měla být uškrcená bezpečnostním pásem pdc, icp, Červený, Chebotareva