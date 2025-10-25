Pitva potvrdila počet těl v autě vytaženém z Lipna: Už se čeká jen na testy DNA!
Středeční nález ve vodách přehrady Lipno se stále více blíží kompletnímu vysvětlení. Vojáci v nádrži objevili při potápěčském výcviku auto s lidskými ostatky. Policie už stihla u nalezených těl provést pitvu a určit tak počet a pohlaví obětí. Jestli se jedná o pohřešované Rakušany však s jistotou potvrdí až testy DNA.
Asi žádný z účastníků středečního armádního výcviku potápěčů netušil, jak moc jejich nález zamotá hlavy české veřejnosti. Vyšetřování je v plném proudu a najevo začínají vycházet první fakta. V pátek policie oznámila, že zná výsledky soudní pitvy.
Prvotní teorie o ostatcích dvou různých těl se potvrdily. „Soudní pitva potvrdila, že se jednalo o dva muže a zároveň nebyly zjištěny známky cizího zavinění,“ řekla pro TN.cz mluvčí jihočeské policie Štěpánka Schwarzová. „K potvrzení totožnosti obou mužů byly odebrány vzorky DNA, které budou podrobeny znaleckému zkoumání,“ dodala.
Na přesné potvrzení identity se bude muset počkat až do výsledků testů. Hned po nálezu se však objevily domněnky, že by mohlo jít o majitele Maxe a jeho kamaráda Andrease. Ti se před deseti lety vydali na výlet z domova v česko-rakouském pohraničí. Jejich stopy vedly právě směrem k Lipnu, naposledy byli spatřeni ve městě Vyšší Brod.
Potápěči auto objevili ve zhruba dvoumetrové hloubce a ve vzdálenosti asi dvaceti metrů od břehu. Policisté pracují s několika verzemi, jak mohlo auto s oběma muži skončit pod hladinou. Nejpravděpodobnější scénáře jsou podle vyšetřovatelů sebevražda anebo nešťastná náhoda.
