Temné vody lipenské přehrady: Dříve vydaly Čerta! A tragický osud rybáře
Přehradě Lipno se kvůli nálezu auta s lidskými ostatky dostává nebývalé pozornosti. Nejedná se však zdaleka o první podobný nález ve vodách jihočeské nádrže. V minulosti vydala už například tělo rybáře anebo slovenské prostitutky zvané Čert.
Nález ostatků v deset let pohřešovaném autě je sice možná jedním z těch záhadnějších, zdaleka však ne jediný podobný objev v přehradě Lipno. Obdobným je případ z 27. září roku 2008. Rakouský občan byl se svým synem na Lipně na rybách. Během rybaření se s nimi však loďka převrhla a vypukl boj o přežití.
Mladíkovi se podařilo doplavat ke břehu, než však stihl zavolat pomoc, jeho otec se převržené lodi neudržel a zmizel pod hladinou. Hasiči a policejní potápěči po jeho těle usilovně pátrali, nalézt se ho podařilo až během října.
Gabriela S. alias Čert
Případ rakouského rybáře přišel jen zhruba rok po nálezu těla slovenské prostitutky Gabriely S. (†42). Tu náhodní kolemjdoucí objevili na břehu Lipna v roce 2007. Hubené, tmavovlasé a kudrnaté prostitutce se kvůli jejímu vzhledu přezdívalo Čert. Případ zůstával dlouhou dobu nevyřešený. Rozlousknout se ho podařilo až díky knize.
Bývalý šéf jihočeské kriminálky Václav Hýsek se rozhodl sepsat případy ze své kariéry. Na pomoc si přizval publicistu Pavla Pechouška. A právě tomu se z korunní svědkyně Nikoly, která se v mládí v prostředí prostituce pohybovala, podařilo dostat klíčovou zpověď. „Nikolu jsem opakovaně navštívil i v době, kdy si odpykávala tresty za její trestnou činnost, ale o vraždě vždy odmítala mluvit,“ popsal Hýsek pro Deník. Policie prý celou dobu tušila, že Nikola o vraždě ví mnohem víc, než kolik dává najevo.
Ledy po letech prolomil Pechoušek. „Nevkládal jsem do toho po tolika letech mnoho nadějí, potom, jak jsem ji znal z minulosti. Ale v odhadu jsem se zmýlil,“ pokračoval Hýsek. Nikola jim po poradě s právníkem celý příběh prozradila. Vrahem podle ní měl být pasák Milan M.. Ten je dnes již po smrti a případ je promlčený. Kauzu se tak podařilo vyřešit po více než 18 letech!
