Ženy plánovaly útoky v Paříži! V ohrožení bary i koncerty
Francouzské úřady zatkly tři ženy ve věku 18, 19 a 21 let, které podle vyšetřovatelů připravovaly teroristické útoky v pařížských barech a koncertních sálech. Zásah přichází jen několik dní před desátým výročím masakru v Bataclanu, při němž v roce 2015 zahynulo 130 lidí.
Francouzské úřady zatkly tři ženy ve věku 18, 19 a 21 let podezřelé z plánování útoků v barech či koncertních sálech v Paříži, píše deník Le Figaro s odvoláním na národní protiteroristickou prokuraturu (PNAT). Francie si 13. listopadu připomene deset let od teroristických útoků v hudebním klubu Bataclan, na dalších místech v Paříži a na pařížském předměstí Saint-Denis, při kterých zahynulo 130 lidí a dalších 350 utrpělo zranění.
Tři ženy byly 10. října obviněny z účasti na teroristickém spiknutí, jehož cílem byla příprava zločinů proti dalším osobám, uvedla PNAT. Podle protiteroristické prokuratury se jedná o šestý podobný útok, kterému francouzské úřady od začátku letošního roku zabránily.
Všechny tři podezřelé mají francouzské občanství a byly radikalizovány, píše Le Figaro. Úřady je zadržely ve městech Lyon, Vierzon a Villeurbanne. Za strůjkyni spiknutí je považována devatenáctiletá žena, která nedokončila středoškolské vzdělání a je nezaměstnaná. Její komunikace s islamistou umožnila francouzské tajné službě DGSI spiknutí odhalit. Žena se během ní podle rozhlasové stanice RTL zmínila o ceně útočné pušky kalašnikov a o výrobě pásů s výbušninami.
Fakt, že se tři podezřelé během přípravy útoků nejméně jednou setkaly, tajnou službu utvrdilo v tom, že byly ochotny útoky skutečně spáchat, píše Le Figaro.
„Vyšetřování bezpochyby odhalí, co je pravda a co lež. Jako vždy musíme být opatrní, abychom nedělali unáhlené závěry,“ sdělil deníku Le Figaro Thibault Bailly, advokát nejstarší podezřelé, která je tělesně postižená a v minulosti byla bez domova. Je třeba určit, zda se jednalo o „vážnou hrozbu, nebo, jak se dá předpokládat, o marné a nešťastné pokusy velmi mladé dívky vymanit se ze své osamělosti,“ uvedl podle listu Jean-Baptiste Riolacci, advokát 18leté podezřelé.
Skupina teroristů 13. listopadu 2015 zaútočila v hudebním klubu Bataclan v Paříži, v několika pařížských barech, kavárnách a restauracích a před stadionem Stade de France na pařížském předměstí Saint-Denis. K útokům se přihlásila organizace Islámský stát. Jediným přeživším atentátníkem je Francouz marockého původu Salah Abdeslam, který si odpykává doživotní trest bez možnosti předčasného propuštění.
